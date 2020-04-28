В Москву доставили около ста тысяч экспресс-тестов на иммунитет к COVID

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 100 тысяч экспресс-тестов для выявления иммунитета к COVID поставлено в медучреждения Порядка 100 тысяч экспресс-тестов для выявления иммунитета к COVID поставлено в медучреждения Москвы , рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тысяч тест-систем", - сообщила Ракова.

Силами городских, федеральных и частных лабораторий выполняется уже более 20 тысяч анализов в сутки.

В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID. Также был организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.