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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T08:04
https://ria.ru/20200428/1570659210.html
В Таиланде выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569809875_0:0:2746:1545_1036x0_80_0_0_26a277e628578381a35cd26308493884.jpg
РИА Новости

В Таиланде выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

08:04 28.04.2020
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© REUTERS / Soe Zeya TunМедики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Таиланде
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Таиланде
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Всего семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили за сутки в Таиланде, это число наименьшее с середины марта; два человека скончались, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрировано семь новых заражений, это наименьшее количество заражений с середины марта. Также зарегистрированы две смерти от коронавирусной инфекции", - сказал он журналистам.
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"Скончавшиеся пациенты – граждане Таиланда в возрасте 52 и 64 лет. Первый умерший – бизнесмен, заразившийся во время бизнес-семинара в марте и заболевший в конце марта. Он скончался 27 апреля. Второй умерший – владелец ресторана на острове Пхукет, также заболевший в конце марта и скончавшийся 27 апреля. В его семье три человека заразились коронавирусной инфекцией", - сообщил Висануйотхин.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 938 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 54 человека, полностью выздоровевших – 2 652 человека", - сообщил Висануйотхин.
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Наибольшее количество случаев заражения по-прежнему отмечается на острове Пхукет и в Бангкоке, сказал он.
По его словам, в стране растет количество "домашних" заражений, когда друг от друга заражаются члены одной семьи. Он подчеркнул, что в случае заболевания любой простудной болезнью одного из членов семьи необходимо изолировать больного в домашних условиях, немедленно обратиться к врачам, а остальные домочадцы должны соблюдать строгие меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Пхукет (остров)БангкокТаиландВ мире
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