В Таиланде выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

"Скончавшиеся пациенты – граждане Таиланда в возрасте 52 и 64 лет. Первый умерший – бизнесмен, заразившийся во время бизнес-семинара в марте и заболевший в конце марта. Он скончался 27 апреля. Второй умерший – владелец ресторана на острове Пхукет, также заболевший в конце марта и скончавшийся 27 апреля. В его семье три человека заразились коронавирусной инфекцией", - сообщил Висануйотхин.