Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник

"Ближе в полуночи подойдет теплый фронт и зарядят обложные дожди, то есть погода в ночь испортится, и пойдут хорошие проливные дожди, которые принесут немало небесной влаги. По моим оценкам, должно выпасть как минимум миллиметров 5-6 за ближайшую ночь", - добавил Тишковец.