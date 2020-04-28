Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве во вторник, а к ночи зарядит проливной дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня большую часть дня будет оказывать влияние слабовыраженный гребень антициклона. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер западной четверти, 2-7 метров в секунду", - рассказал он.
Синоптик отметил, что воздух в Москве прогреется до плюс 9-11 градусов, в Подмосковье - до плюс 7-12. Давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.
"Ближе в полуночи подойдет теплый фронт и зарядят обложные дожди, то есть погода в ночь испортится, и пойдут хорошие проливные дожди, которые принесут немало небесной влаги. По моим оценкам, должно выпасть как минимум миллиметров 5-6 за ближайшую ночь", - добавил Тишковец.