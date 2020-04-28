В Москве более 25 тысяч человек ежедневно проходят тест на COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 25 тысяч человек тестируют на коронавирус в столице каждый день, это самый высокий показатель по стране, сообщается на Более 25 тысяч человек тестируют на коронавирус в столице каждый день, это самый высокий показатель по стране, сообщается на сайте мэра Москвы

"В сутки более 25 тысяч человек сдают анализ на коронавирус в столице. Ежедневно на 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысячи исследований. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди регионов России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют на коронавирусную инфекцию людей с признаками ОРВИ, а также пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.

"Начиная с этой недели тесты сдают все пациенты неинфекционных больниц. Особое внимание уделяется медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб — всем, кто по работе должен контактировать с большим количеством людей", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что для определения коронавируса проводятся молекулярно-генетические тесты: берется мазок из носа и ротоглотки, по назначению врача могут выполняться и другие анализы. Положительные пробы из городских лабораторий могут перепроверяться в федеральных лабораториях.