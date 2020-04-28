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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T10:49
https://ria.ru/20200428/1570658966.html
В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах
https://cdn23.img.ria.ru/images/152477/76/1524777620_0:410:3872:2588_1036x0_80_0_0_86ee66f503ca97533ee5747e4f6da318.jpg
РИА Новости

В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах

07:43 28.04.2020 (обновлено: 10:49 28.04.2020)
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CC0 / larsen9236 / Пляж в Калифорнии
Пляж в Калифорнии
CC0 / larsen9236 /
Пляж в Калифорнии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса после того, как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, заявил губернатор штата Гевин Ньюсом.
"Мы воспользуемся правом более агрессивно добиваться выполнения режима "Оставайтесь дома", социального дистанцирования, рекомендаций и процедур, которые мы хотели бы видеть по всему штату Калифорния", - сказал Ньюсом в своем регулярном обращении к гражданам на своем канале платформы Periscope.
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По его словам, правоохранительные органы проинструктированы на этот счет. Он назвал это приоритетной для себя темой на сегодня. По словам губернатора, распространенные в СМИ кадры людей на пляжах в ряде округов это "пример того, что не надо видеть и чего не надо делать", если есть желание добиться прогресса в сдерживании вируса.
"Реальность такова, что мы в нескольких неделях, а не месяцах от неизмеримых и важных перемен в нашем режиме "Оставайтесь дома", однако это определяется данными, поведением. И меняя поведение, мы можем повлиять на здоровье и на данные", - добавил Ньюсом.
По официальной информации, всего в Калифорнии зарегистрировано более 43 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 1755 человек.
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