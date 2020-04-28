В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах

"Мы воспользуемся правом более агрессивно добиваться выполнения режима "Оставайтесь дома", социального дистанцирования, рекомендаций и процедур, которые мы хотели бы видеть по всему штату Калифорния", - сказал Ньюсом в своем регулярном обращении к гражданам на своем канале платформы Periscope.

По его словам, правоохранительные органы проинструктированы на этот счет. Он назвал это приоритетной для себя темой на сегодня. По словам губернатора, распространенные в СМИ кадры людей на пляжах в ряде округов это "пример того, что не надо видеть и чего не надо делать", если есть желание добиться прогресса в сдерживании вируса.