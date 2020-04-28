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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T07:42
https://ria.ru/20200428/1570658923.html
В ЕАО открывают второй коронавирусный госпиталь
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430781_0:103:1001:666_1036x0_80_0_0_53899f7f7b4ae51d291144091580a3b2.jpg
РИА Новости

В ЕАО открывают второй коронавирусный госпиталь

07:42 28.04.2020
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© АГН "Москва"Медицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© АГН "Москва"
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 апр – РИА Новости. Второй инфекционный стационар для заболевших коронавирусом на 100 коек открывают в Еврейской автономной области на базе Облученской Центральной районной больницы, коронавирусный госпиталь в Биробиджане, где находятся 65 пациентов, заполнен на 81,2%, сообщает во вторник пресс-служба региона.
"С сегодняшнего дня в регионе начинает работу второй инфекционный стационар на базе Облученской ЦРБ. Здесь развернуты 100 дополнительных коек, к 70 из которых подведен кислород", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что коронавирусный  госпиталь, ранее развернутый на базе инфекционной больницы, заполнен на 81,2%. В стационаре занято 65 мест из 80. У 33 пациентов официально подтверждён COVID-19. Остальные лежат с пневмониями и подозрением на коронавирусную инфекцию.
По данным пресс-службы, ко вторнику в области всего зарегистрировано 114 случаев заболевания, в 25-30% случаев инфекция проходит бессимптомно. Из всех заболевших выздоровели девять пациентов. Более 50 человек с COVID-19 лечатся дома, кроме того, 13 осужденных из Биробиджанской воспитательной колонии и шесть – из ФКУ ЛИУ-2 изолированы и получают лечение на территории учреждений. В области на коронавирус обследовано более 2 тысяч человек. Заболевшие выявлены в Биробиджане, Октябрьском, Смидовичском и Облученском районах ЕАО.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БиробиджанЕврейская автономная областьОбщество
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