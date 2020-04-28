В ЕАО открывают второй коронавирусный госпиталь

ХАБАРОВСК, 28 апр – РИА Новости. Второй инфекционный стационар для заболевших коронавирусом на 100 коек открывают в Еврейской автономной области на базе Облученской Центральной районной больницы, коронавирусный госпиталь в Биробиджане, где находятся 65 пациентов, заполнен на 81,2%, сообщает во вторник пресс-служба региона.
"С сегодняшнего дня в регионе начинает работу второй инфекционный стационар на базе Облученской ЦРБ. Здесь развернуты 100 дополнительных коек, к 70 из которых подведен кислород", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коронавирусный госпиталь, ранее развернутый на базе инфекционной больницы, заполнен на 81,2%. В стационаре занято 65 мест из 80. У 33 пациентов официально подтверждён COVID-19. Остальные лежат с пневмониями и подозрением на коронавирусную инфекцию.
По данным пресс-службы, ко вторнику в области всего зарегистрировано 114 случаев заболевания, в 25-30% случаев инфекция проходит бессимптомно. Из всех заболевших выздоровели девять пациентов. Более 50 человек с COVID-19 лечатся дома, кроме того, 13 осужденных из Биробиджанской воспитательной колонии и шесть – из ФКУ ЛИУ-2 изолированы и получают лечение на территории учреждений. В области на коронавирус обследовано более 2 тысяч человек. Заболевшие выявлены в Биробиджане, Октябрьском, Смидовичском и Облученском районах ЕАО.
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