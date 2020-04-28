В ЕАО открывают второй коронавирусный госпиталь

"С сегодняшнего дня в регионе начинает работу второй инфекционный стационар на базе Облученской ЦРБ. Здесь развернуты 100 дополнительных коек, к 70 из которых подведен кислород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирусный госпиталь, ранее развернутый на базе инфекционной больницы, заполнен на 81,2%. В стационаре занято 65 мест из 80. У 33 пациентов официально подтверждён COVID-19. Остальные лежат с пневмониями и подозрением на коронавирусную инфекцию.