В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19

КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Ранее сообщалось, что 15 апреля в кузбасской больнице скончалась жительница поселка Краснобродского, у которой только посмертный тест в ночь с 16 на 17 апреля показал заражение коронавирусной инфекцией, а первый тест на COVID-19 был отрицательным.

"Один пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался", – написал губернатор.

Глава региона добавил, что за последние сутки в Кузбассе еще у трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

"Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 101 больной коронавирусом", – написал Цивилев.

Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, один человек заразился в поселке Краснобродский, один в Полысаево и один в Беловском районе

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. У одной из умерших только посмертный анализ показал наличие коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9634 человека (в статистику включены все, кто получил предписания о самоизоляции).