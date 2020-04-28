В Узбекистане во время шторма погиб человек

ТАШКЕНТ, 28 апр — РИА Новости. Один человек погиб, более 30 пострадали в результате сильного шторма в Бухарской области Узбекистана, сообщает местное МЧС в Telegram-канале.
По данным ведомства, пятерых человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали, остальные 26 после оказания первой медицинской помощи вернулись домой.
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МЧС уточняет, что скорость ветра в некоторых районах достигала 25 метров в секунду (сильный шторм по шкале Бофорта). Повреждены объекты социальной сферы и жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.
Сильный ветер — до 40 метров в секунду — отмечался и в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях, но оттуда данные о пострадавших не поступали.
Жителей Ташкента также предупреждали о приближении сильного ветра: в жилых кварталах об этом объявляли патрульные машины через мегафоны. Горожан просили парковать автомобили подальше от деревьев, плотно закрыть окна, а на случай перебоев с электроэнергией — отключить от сети бытовые приборы.