В Узбекистане во время шторма погиб человек

ТАШКЕНТ, 28 апр — РИА Новости. Один человек погиб, более 30 пострадали в результате сильного шторма в Telegram-канале. Один человек погиб, более 30 пострадали в результате сильного шторма в Бухарской области Узбекистана , сообщает местное МЧС

По данным ведомства, пятерых человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали, остальные 26 после оказания первой медицинской помощи вернулись домой.

МЧС уточняет, что скорость ветра в некоторых районах достигала 25 метров в секунду (сильный шторм по шкале Бофорта). Повреждены объекты социальной сферы и жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.

Сильный ветер — до 40 метров в секунду — отмечался и в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях, но оттуда данные о пострадавших не поступали.