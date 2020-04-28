В Республике Алтай подтвердили три новых случая заболевания COVID-19

БАРНАУЛ, 28 апр - РИА Новости. Три новых случая заболевания COVID-19 подтверждено в республике Алтай: два - в Усть-Коксинском районе, один - в Турочакском, сообщает во вторник оперштаб региона.
"Два случая коронавирусной инфекции подтвердились в селе Усть-Кокса у лиц, контактировавших с ранее выявленными заболевшими. Также коронавирус подтвердился у строителя-вахтовика на частном строящемся объекте в устье реки Ыдып в Турочакском районе при тестировании на десятый день", - говорится в сообщении.
В настоящее время заболевших госпитализируют, выявляют и организуют медицинское наблюдение за контактными лицами, помещают их на карантин. Запланирована дезинфекция в очагах заболевания.
С учетом новых выявленных в Республике Алтай лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф