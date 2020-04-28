В Республике Алтай подтвердили три новых случая заболевания COVID-19

В Алтайском крае еще у 14 жителей подтвердили COVID-19

В Алтайском крае еще у 14 жителей подтвердили COVID-19

В настоящее время заболевших госпитализируют, выявляют и организуют медицинское наблюдение за контактными лицами, помещают их на карантин. Запланирована дезинфекция в очагах заболевания.