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2020-04-28T16:06
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Польша намерена арестовать активы "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Польша намерена арестовать активы "Северного потока — 2"

07:26 28.04.2020 (обновлено: 16:06 28.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.
В конце марта PGNiG заявила, что выиграла дело у "Газпрома" в Стокгольме по Ямальскому контракту, в связи с чем польской компании якобы причитаются шесть миллиардов злотых (порядка 1,43 миллиарда долларов). Однако в "Газпром экспорте" сообщили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.
Ковальский считает, что у Варшавы есть "юридические инструменты" для взыскания с "Газпрома" этих средств.
"Прежде всего следует наложить арест на акции компаний "Северный поток" и "Северный поток — 2". Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания тех шести миллиардов злотых, которые нам причитаются", — сказал он.
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Ранее компания PGNiG обвинила "Газпром" в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию.
Ямальский контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.
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Варшава
15 марта, 08:00
В Польше готовятся отметить победу над Россией
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РоссияСеверный поток — 2Северный потокГазпромЕврокомиссияПольшаШвецияГазпром ЭкспортЭкономика
Популярные комментарии
предлагаю правительству заняться газификацией страны, пусть европа топит дровами а не Россия
28 апреля, 07:36
улан пятничный
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Россия стала каким-то ,,козлом отпущения,, , все кому не лень пинают российские компании и российских граждан, пора бы уже начать отстаивать свои интересы. А с Польши не мешало бы потребовать все те средства вложенные в ее заводы и экономику СССР, а это ,на минутку, триллионы долларов.
28 апреля, 08:10
САС. А.
8033422030
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