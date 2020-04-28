Польша намерена арестовать активы "Северного потока — 2"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.
В конце марта PGNiG заявила, что выиграла дело у "Газпрома" в Стокгольме по Ямальскому контракту, в связи с чем польской компании якобы причитаются шесть миллиардов злотых (порядка 1,43 миллиарда долларов). Однако в "Газпром экспорте" сообщили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.
Ковальский считает, что у Варшавы есть "юридические инструменты" для взыскания с "Газпрома" этих средств.
"Прежде всего следует наложить арест на акции компаний "Северный поток" и "Северный поток — 2". Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания тех шести миллиардов злотых, которые нам причитаются", — сказал он.
Ранее компания PGNiG обвинила "Газпром" в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию.
Ямальский контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.
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