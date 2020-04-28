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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T07:24
https://ria.ru/20200428/1570658544.html
В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило 700 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526501_0:263:2983:1941_1036x0_80_0_0_2473986f24ee7a71a93c17a9a5ee4416.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило 700 человек

07:24 28.04.2020
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БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 708, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 28 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
28 апреля, 07:21Распространение нового коронавируса
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 156 тысяч человек
По его словам, среди новых инфицированных двое - медработники.
Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 708 человек, из них 185 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели 416 человек.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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