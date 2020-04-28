В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило 700 человек

Блокпост на въезде в Бишкек

Блокпост на въезде в Бишкек

БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 708, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 28 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых инфицированных двое - медработники.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 708 человек, из них 185 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели 416 человек.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.