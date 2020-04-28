В Германии число зараженных коронавирусом превысило 156 тысяч человек

Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия

Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Количество случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 156 тысяч человек, скончались более 5,9 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.

По его данным, за сутки в ФРГ число случаев заболевания увеличилось на 1144, 163 заболевших коронавирусом скончались.

Днем ранее прирост заболевших составлял 1018, сообщалось о 110 случаях летальных исходов.

За все время в Германии выздоровели более 117 тысяч человек.

Общее число заболевших в ФРГ составляет 156 337 человек, всего после заражения COVID-19 умерли 5913.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.