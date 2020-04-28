В Алтайском крае еще у 14 жителей подтвердили COVID-19

Из общего числа заболевших 28 завозных случаев, в том числе два из-за рубежа, 250 случаев по контакту с заболевшими. В настоящий момент под наблюдением находятся 1601 человек (за сутки добавилось 310). Снято с меднаблюдения 7327 человек (за последние сутки - 211). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 23 068 человек.