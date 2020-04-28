В Алтайском крае еще у 14 жителей подтвердили COVID-19

БАРНАУЛ, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Алтайского края, общее количество заразившихся в регионе составляет 324 человека, сообщает во вторник оперативный штаб региона.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших в регионе составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет. За сутки увеличилось число больных в Барнауле – три человека, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах добавилось по два заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и городе Рубцовске - по одному", - говорится в сообщении.
Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Из общего числа заболевших 28 завозных случаев, в том числе два из-за рубежа, 250 случаев по контакту с заболевшими. В настоящий момент под наблюдением находятся 1601 человек (за сутки добавилось 310). Снято с меднаблюдения 7327 человек (за последние сутки - 211). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 23 068 человек.
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