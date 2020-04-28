На Алтае возбудили дело после избиения полицейскими жителя Змеиногорска

БАРНАУЛ, 28 апр - РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске, избивших задержанного, сообщает СК РФ региона.
"По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по возможному превышению должностных полномочий с применением специальных средств", - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В минувшую пятницу сотрудники полиции Змеиногорска, где произошла вспышка коронавируса и город закрыли на карантин, задержали 44-летнего местного жителя. Сотрудники полиции нанесли ему телесные повреждения, дело получило широкую огласку после появления видео задержания в сети интернет.
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Ранее власти Алтайского края ввели карантин в Змеиногорском районе, где коронавирус подтвердили у 143 работников Корбалихинского рудника. Жителям района запрещается выходить из дома, за исключением ряда случаев: экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, а также необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами.