На Алтае возбудили дело после избиения полицейскими жителя Змеиногорска

"По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по возможному превышению должностных полномочий с применением специальных средств", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В минувшую пятницу сотрудники полиции Змеиногорска, где произошла вспышка коронавируса и город закрыли на карантин, задержали 44-летнего местного жителя. Сотрудники полиции нанесли ему телесные повреждения, дело получило широкую огласку после появления видео задержания в сети интернет.