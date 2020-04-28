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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T07:08
https://ria.ru/20200428/1570658256.html
В Москве 20 тысяч пациентов находятся под наблюдением с симптомами ОРВИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569998_0:155:2880:1775_1036x0_80_0_0_015867bfdccff633ba53d8eea5814396.jpg
РИА Новости

В Москве 20 тысяч пациентов находятся под наблюдением с симптомами ОРВИ

07:08 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга, на сегодняшний день в Москве лечение на дому проходят около 20 тысяч таких пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если врач определяет, что у пациента состояние легкое, и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. На сегодняшний день в Москве около 20 тысяч пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей", - отметила Ракова.
По ее словам, определить, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или госпитализироваться, принимает врач.
Она отметила, что в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования. Всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ легких, по результатам которого выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра.
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"У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике. Если это первая или вторая стадия то, как правило, человек остается лечиться на дому под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники с полным набором медикаментозного лечения. Если у человека более серьезные стадии пневмонии, то из амбулаторного центра он госпитализируется в больницу", - уточнила Ракова.
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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