В Сургут прибыл вывозной рейс со 192 россиянами из Индонезии и Таиланда

"Самолет сел в 08:38 (06:38 мск)", — сказал собеседник агентства.
О том, что это запланировано, информировал накануне региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Уточнялось, что борт проследует по маршруту Денпасар (Индонезия) — Бангкок (Таиланд) — Сургут, а организовали его по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой.
Как ранее сообщалось, этим рейсом в Россию должны прибыть 192 человека, среди которых более сотни жителей ХМАО, а также некоторых других регионов, в том числе соседних Ямала и Тюменской области.
Они не смогли вернуться в Россию ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения. С просьбой организовать вывоз жителей других регионов страны к властям Югры обратилось Министерство иностранных дел России. Перелет для всех пассажиров бесплатный.
Отмечалось, что все, кто прибудет в Сургут этим рейсом, согласны пройти санитарно-карантинные мероприятия, в том числе две недели соблюдать режим обязательной самоизоляции. Так, для жителей ХМАО, Тюменской области и Ямала организуют транспортировку к местам проживания, граждан из других регионов разместят в сургутском обсерваторе.
В России число инфицированных достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, поправились 8 456.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф