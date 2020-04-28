В Сургут прибыл вывозной рейс со 192 россиянами из Индонезии и Таиланда

Они не смогли вернуться в Россию ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения. С просьбой организовать вывоз жителей других регионов страны к властям Югры обратилось Министерство иностранных дел России. Перелет для всех пассажиров бесплатный.

Отмечалось, что все, кто прибудет в Сургут этим рейсом, согласны пройти санитарно-карантинные мероприятия, в том числе две недели соблюдать режим обязательной самоизоляции. Так, для жителей ХМАО, Тюменской области и Ямала организуют транспортировку к местам проживания, граждан из других регионов разместят в сургутском обсерваторе.