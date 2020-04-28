В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 28 апреля, в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, четыре скончались", - говорится в сообщении.