В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 28 апреля, в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, четыре скончались", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что из всех находящихся в стационарах больных в отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе восемь пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.
В детскую больницу №3 госпитализированы 86 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 544, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, четыре – в Черепановскую ЦРБ, один – в Сузунскую. Всего в регионе проведено 27053 теста на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф