В Гонконге госслужащие вернутся на рабочие места 4 мая

ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Гонконгские служащие с 4 мая начнут постепенно возвращаться на свои места после ограничений из-за эпидемии COVID-19, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на главу администрации Кэрри Лэм.
"Государственные услуги постепенно вернутся в норму, когда со следующего понедельника большинство государственных служащих вернуться на рабочие места", - приводит издание слова Лэм.
При это глава администрации района не уточнила, будут ли продлены ограничения на въезд туристов из континентальной части Китая, введенные до 7 мая.
"Мы должны будем ввести эти ограничения снова, если будет необходимость, пока не будет разработана вакцина, и пока у большинства людей не будет иммунитета, только тогда мы можем ослабить нашу бдительность", - добавила Кэрри Лэм.
Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения, по состоянию на данный момент, в Гонконге выявлено 1037 случаев заражения COVID-19, из них четыре человека скончались, 787 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф