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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-04-28T06:55
https://ria.ru/20200428/1570658045.html
Эксперт рассказал, какой итог выборов в США поможет диалогу с Россией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479773_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_398ad683ae6110033197b896fdfc7c7d.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, какой итог выборов в США поможет диалогу с Россией

06:55 28.04.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Убедительная победа на президентских выборах в США в ноябре 2020 года действующего главы государства Дональда Трампа или его соперника от Демократической партии поможет вести диалог с Россией, считает научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм.
Грэм в 2004-07 годах работал специальным советником и старшим директором по России Совета по национальной безопасности США при президенте Джордже Буше-младшем.
"Если у нас будет победа на выборах с достаточным преимуществом либо кандидата от демократов, либо Трампа, вопрос о вмешательстве РФ станет меньше значить в американской внутренней политике, что позволит нам вести более сбалансированное обсуждение (с Россией)", - заявил Грэм в ходе онлайн-конференции в Kennan Institute. Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в дела других стран.
"Ряд дискуссий в США становятся контрпродуктивными. Мы начинаем видеть русских за каждой проблемой, которая у нас есть. Это подрывает наши собственные усилия по эффективному взаимодействию с ними", - констатировал эксперт.
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Грэм отметил, что диалог с Россией необходим для решения вопросов национальной безопасности США. В качестве одного из таких вопросов он назвал продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), действие которого истекает в следующем году.
"Самое легкое, что сейчас можно сделать – продлить (договор), оставить его в силе еще на пять лет, а затем начинать дискуссии с пониманием, что есть ограниченное число (вооружений)", - сказал он, отметив, что пандемия коронавируса ограничивает возможности полноценного рабочего диалога по этой и другим важным проблемам.
В свою очередь глава фонда США-РФ Селест Уолландер, бывший старший директор по России в СНБ в администрации Барака Обамы, указала, что Россия уже сделала ряд шагов навстречу США в вопросе продления ДСНВ. В частности, отметила она, в Москве заявили о готовности обсуждать включение в договор новых видов вооружений, которые сейчас не подпадают под ограничения.
"На мой взгляд, сейчас нет никаких оправданий тому, чтобы не продлять ДСНВ", - сказала Уолландер.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что по итогам очередного раунда диалога по стратегической стабильности с США, который состоялся в январе, "никакого импульса к поиску конструктивных решений мы на стороне американской делегации не заметили".
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий. В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответ на ноту о возможности продления ДСНВ, в интервью РИА Новости Рябков добавил, что Вашингтон по всем признакам скоро решит не продлевать договор. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, так как с точки зрения Вашингтона ДСНВ имеет ряд недостатков. В Пекине, как и в Москве, эту идею отвергли.
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Президентские выборы в США - 2020РоссияСелеста УолландерДональд ТрампСергей ЛавровДжордж Буш (младший)СШАВ мире
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