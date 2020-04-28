Эксперт рассказал, какой итог выборов в США поможет диалогу с Россией

"Если у нас будет победа на выборах с достаточным преимуществом либо кандидата от демократов, либо Трампа, вопрос о вмешательстве РФ станет меньше значить в американской внутренней политике, что позволит нам вести более сбалансированное обсуждение (с Россией)", - заявил Грэм в ходе онлайн-конференции в Kennan Institute. Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в дела других стран.