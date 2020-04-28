В Бурятии приостановили продажу мобильных телефонов и планшетов

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Власти Бурятии усилили ограничительные меры для профилактики коронавируса в республике, в частности, приостановлена розничная торговля телефонами и планшетами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что из-за осложнения эпидемиологической ситуации в республике он решил вернуть жесткие ограничительные меры и отложить планируемое ослабление ограничений для предприятий.
"В Бурятии усилены ограничительные меры по профилактике коронавируса. …Согласно этим изменениям введены ограничения и приостановлена деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих специализированную розничную торговлю мобильными телефонами и планшетами", - говорится в сообщении.
Власти уточнили, что могут продолжать работу специализированные объекты розничной торговли, где осуществляется только абонентское обслуживание (заключение договоров на оказание услуг связи, замена сим-карт, прием платежей, смена тарифного плана).
Также приостановлена работа парикмахерских, розничная и оптовая торговля стройматериалами в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района, где есть повышенная угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением инфекции.
Изменения вступают в силу со вторника. По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, к понедельнику в республике зарегистрированы 227 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф