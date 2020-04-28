В Бурятии приостановили продажу мобильных телефонов и планшетов

"В Бурятии усилены ограничительные меры по профилактике коронавируса. …Согласно этим изменениям введены ограничения и приостановлена деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих специализированную розничную торговлю мобильными телефонами и планшетами", - говорится в сообщении.