В Бразилии суд решил начать расследование против Болсонару

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Верховный федеральный суд Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование относительно обвинений бывшего министра юстиции Сержиу Моро против президента страны Жаира Болсонару , сообщает портал Globo.

Согласно решению суда, на проведение расследования выделено 60 дней.

На прошлой неделе министр юстиции Бразилии Сержиу Моро заявил, что подал в отставку из-за разногласий с президентом вокруг смены руководства в федеральной полиции и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Вскоре после этого Генеральная прокуратура Бразилии попросила Верховный федеральный суд расследовать обвинения Моро в отношении Болсонару. Сообщалось, что если Верховный федеральный суд решит возбудить расследование, генеральный прокурор сможет подать официальную жалобу.

В свою очередь Болсонару после обвинений заявил, что он никогда не пытался защищать членов своей семьи при помощи федеральной полиции.