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2020-04-28T06:43
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В Бразилии суд решил начать расследование против Болсонару
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РИА Новости

В Бразилии суд решил начать расследование против Болсонару

06:43 28.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование относительно обвинений бывшего министра юстиции Сержиу Моро против президента страны Жаира Болсонару, сообщает портал Globo.
Согласно решению суда, на проведение расследования выделено 60 дней.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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На прошлой неделе министр юстиции Бразилии Сержиу Моро заявил, что подал в отставку из-за разногласий с президентом вокруг смены руководства в федеральной полиции и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Вскоре после этого Генеральная прокуратура Бразилии попросила Верховный федеральный суд расследовать обвинения Моро в отношении Болсонару. Сообщалось, что если Верховный федеральный суд решит возбудить расследование, генеральный прокурор сможет подать официальную жалобу.
В свою очередь Болсонару после обвинений заявил, что он никогда не пытался защищать членов своей семьи при помощи федеральной полиции.
Мору является одним из самых популярных министров в Бразилии, он заработал себе политическую репутацию еще будучи судьей в антикоррупционной операции Lava Jato ("Автомойка"). Уход Моро из правительства произошел спустя неделю после того, как президент Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Энрике Мандетту на фоне разногласий в методах борьбы с коронавирусом. Болсонару.
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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