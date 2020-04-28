Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая

В связи с этим Партия роста предлагает сформировать на онлайн-митинге единые предложения частного бизнеса к власти, среди которых поддержка потребительского спроса на выходе из самоизоляции: разовая выплата всем официально работающим (не в бюджетном секторе) россиянам, чья зарплата составляет меньше 5 МРОТ - в размере 2 МРОТ на взрослого и 1 МРОТ на каждого ребенка в семье.

Также партия считает необходимым изменить принцип предоставления государственной помощи (вместо ОКВЭД - документально подтвержденное падение выручки), сократить страховые платежи до 15% для всех работодателей, которые не сократили рабочие коллективы, предоставить не отсрочку, а прощение налогов за период острого кризиса, а для малого бизнеса – полное освобождение от налогов на три года. Кроме этого, важно отменить все проверки, кроме санитарно-эпидемиологических, на период восстановления экономики, запретить отключение коммунальных услуг для предпринимателей до конца 2020 года, обеспечить господдержку банковского сектора для расширения программы льготного кредитования.