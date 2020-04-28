Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-28T06:36
https://ria.ru/20200428/1570657888.html
Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/71/1555057117_0:0:2923:1644_1036x0_80_0_0_6671c4c84966419f9b300319979ce3f6.jpg
РИА Новости

Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая

06:36 28.04.2020
1033
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Партия роста проведет онлайн-митинг 1 мая, на который пригласит российских предпринимателей и их сотрудников, а также представит ряд предложений по преодолению экономического кризиса, сообщает пресс-служба партии.
"Миллионы российских предпринимателей и их сотрудников сегодня получили электронное письмо от Партии роста, в котором их призывают 1 мая стать участниками онлайн-митинга "Хотим работать!" - говорится в сообщении.
По словам председателя партии Бориса Титова, слова которого приводит пресс-служба, вскоре режим самоизоляции может быть ослаблен, но "проблемы экономики после этого не исчезнут сами собой".
В связи с этим Партия роста предлагает сформировать на онлайн-митинге единые предложения частного бизнеса к власти, среди которых поддержка потребительского спроса на выходе из самоизоляции: разовая выплата всем официально работающим (не в бюджетном секторе) россиянам, чья зарплата составляет меньше 5 МРОТ - в размере 2 МРОТ на взрослого и 1 МРОТ на каждого ребенка в семье.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
24 апреля, 19:18Распространение нового коронавируса
Титов призвал постепенно открывать торговые центры по всей России
Также партия считает необходимым изменить принцип предоставления государственной помощи (вместо ОКВЭД - документально подтвержденное падение выручки), сократить страховые платежи до 15% для всех работодателей, которые не сократили рабочие коллективы, предоставить не отсрочку, а прощение налогов за период острого кризиса, а для малого бизнеса – полное освобождение от налогов на три года. Кроме этого, важно отменить все проверки, кроме санитарно-эпидемиологических, на период восстановления экономики, запретить отключение коммунальных услуг для предпринимателей до конца 2020 года, обеспечить господдержку банковского сектора для расширения программы льготного кредитования.
Ноутбук
22 апреля, 09:17
ЛДПР планирует провести первый в России разрешенный онлайн-митинг
57200217
Партия РостаБорис ТитовЭкономикаПолитика
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по Первому каналу
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
Лента новостейМолния