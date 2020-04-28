В Приморье заявили о дефиците защитных костюмов

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Дефицит защитных костюмов есть в Дефицит защитных костюмов есть в Приморье , но ожидается поставка, заявила журналистам краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко.

"Да, по-прежнему есть дефицит защитных костюмов, но надеемся, что поставкой в 38 тысяч костюмов мы его закроем. И в планах (поставка - ред.) порядка еще 70 тысяч костюмов", - сообщила Анастасия Худченко.

Она добавила, что медицинские организации региона сами активно участвуют в приобретении средств индивидуальной защиты.

"В частности, тем больницам, где созданы инфекционные госпитали, им выделены значительные средства из федерального бюджета на закупку средств индивидуальной защиты. В общем, эта работа ведется", - уточнила министр. По ее словам, также ожидается поступление защитных очков, "есть уже поставщик, заключаются контракты сейчас".

"Два миллиона масок ожидаем сегодня, которые будут распределены в медицинские организации Приморского края", - сказала Худченко и поблагодарила рыбодобывающую компанию, которая на выходных поставила в край гуманитарную помощь - средства индивидуальной защиты.

На прошлой неделе крупный групповой очаг коронавируса нашли в двух отделениях клинической больницы №2 во Владивостоке , их закрыли на карантин. COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 - сотрудники больницы. С понедельника на фоне ситуации с вирусом закрыты еще семь отделений больницы. Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у 22 сотрудников скорой помощи в Находке . Им на замену прибыли свыше 30 медиков из разных районов края.

По последним данным, в Приморье коронавирусом заболели 347 человек, 36 выздоровели, трое умерли.