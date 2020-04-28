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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T06:49
https://ria.ru/20200428/1570657845.html
В Приморье заявили о дефиците защитных костюмов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570898_0:0:3457:1946_1036x0_80_0_0_05a7706574252a38d913dded4a9066c7.jpg
РИА Новости

В Приморье заявили о дефиците защитных костюмов

06:33 28.04.2020 (обновлено: 06:49 28.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Дефицит защитных костюмов есть в Приморье, но ожидается поставка, заявила журналистам краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко.
"Да, по-прежнему есть дефицит защитных костюмов, но надеемся, что поставкой в 38 тысяч костюмов мы его закроем. И в планах (поставка - ред.) порядка еще 70 тысяч костюмов", - сообщила Анастасия Худченко.
Она добавила, что медицинские организации региона сами активно участвуют в приобретении средств индивидуальной защиты.
"В частности, тем больницам, где созданы инфекционные госпитали, им выделены значительные средства из федерального бюджета на закупку средств индивидуальной защиты. В общем, эта работа ведется", - уточнила министр. По ее словам, также ожидается поступление защитных очков, "есть уже поставщик, заключаются контракты сейчас".
Медицинский работник
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"Два миллиона масок ожидаем сегодня, которые будут распределены в медицинские организации Приморского края", - сказала Худченко и поблагодарила рыбодобывающую компанию, которая на выходных поставила в край гуманитарную помощь - средства индивидуальной защиты.
На прошлой неделе крупный групповой очаг коронавируса нашли в двух отделениях клинической больницы №2 во Владивостоке, их закрыли на карантин. COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 - сотрудники больницы. С понедельника на фоне ситуации с вирусом закрыты еще семь отделений больницы. Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. Им на замену прибыли свыше 30 медиков из разных районов края.
По последним данным, в Приморье коронавирусом заболели 347 человек, 36 выздоровели, трое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокНаходкаПриморский крайОбщество
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