Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России

"Сейчас мы вышли на цифру в 6 тысяч и так на протяжении нескольких дней около этой цифры, как правило, ниже этой цифры колеблемся. ...Но должны быть десятки случаев (в сутки - ред.) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась. А пока у нас это измеряется тысячами, то, конечно, эпидемия продолжается. Но если после наших 6 тысяч будет более стабильно в районе 3-4, это уже, конечно, падение. А так, чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше ста новых выявленных случаев в сутки", - заявил Альтштейн.