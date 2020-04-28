Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно лишь тогда, когда в день будет фиксироваться не более ста случаев заболевания, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
"Сейчас мы вышли на цифру в 6 тысяч и так на протяжении нескольких дней около этой цифры, как правило, ниже этой цифры колеблемся. ...Но должны быть десятки случаев (в сутки - ред.) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась. А пока у нас это измеряется тысячами, то, конечно, эпидемия продолжается. Но если после наших 6 тысяч будет более стабильно в районе 3-4, это уже, конечно, падение. А так, чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше ста новых выявленных случаев в сутки", - заявил Альтштейн.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф