В Японии четвертый член экипажа лайнера попал в больницу с COVID-19

ТОКИО, 28 апр – РИА Новости. Еще один, уже четвертый член экипажа круизного судна Costa Atlantica в японском порту Нагасаки с положительным анализом на коронавирус госпитализирован из-за повышения температуры, всего зафиксировано 148 зараженных, сообщает агентство Киодо.
Национальная принадлежность госпитализированного не уточняется. Ранее в больницы города с судна были доставлены трое человек, один из них находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Общее число зараженных на лайнере составляет 148 человек. Среди членов экипажа с положительной реакцией на коронавирус, по данным посольства России в Японии, есть один россиянин, его состояние опасений не вызывало.
Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.
В Японии, по данным на 11.00 по местному времени (05.00 мск), общее число заражений коронавирусной инфекцией составило 14325 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяца на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (3947 человек) и в префектуре Осака (1521 человек). Всего скончались 407 человек.
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