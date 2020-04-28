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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T06:24
https://ria.ru/20200428/1570657760.html
В Японии четвертый член экипажа лайнера попал в больницу с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859060_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4bd894bc6458cea65d6bf909e986fda7.jpg
РИА Новости

В Японии четвертый член экипажа лайнера попал в больницу с COVID-19

06:24 28.04.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020. Архивное фото
ТОКИО, 28 апр – РИА Новости. Еще один, уже четвертый член экипажа круизного судна Costa Atlantica в японском порту Нагасаки с положительным анализом на коронавирус госпитализирован из-за повышения температуры, всего зафиксировано 148 зараженных, сообщает агентство Киодо.
Национальная принадлежность госпитализированного не уточняется. Ранее в больницы города с судна были доставлены трое человек, один из них находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Общее число зараженных на лайнере составляет 148 человек. Среди членов экипажа с положительной реакцией на коронавирус, по данным посольства России в Японии, есть один россиянин, его состояние опасений не вызывало.
Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.
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Россиянин на лайнере Costa Atlantica в Японии заразился коронавирусом
В Японии, по данным на 11.00 по местному времени (05.00 мск), общее число заражений коронавирусной инфекцией составило 14325 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяца на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (3947 человек) и в префектуре Осака (1521 человек). Всего скончались 407 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (префектура)Нагасаки (город)ЯпонияВ мире
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