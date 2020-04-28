Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T06:18
https://ria.ru/20200428/1570657676.html
В КНР число интернет-пользователей из-за пандемии превысило 900 миллионов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1036x0_80_0_0_f984b0ea0edebe02d353bdba54bb1bb7.jpg
РИА Новости

В КНР число интернет-пользователей из-за пандемии превысило 900 миллионов

06:18 28.04.2020
847
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Число пользователей интернета в Китае под влиянием эпидемии COVID-19 превысило 900 миллионов человек, следует из 45-го доклада о развитии интернета в стране, опубликованного Китайским центром сетевой информации.
Доклад составлен за период со второго полугодия 2019 года по март 2020 года.
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
28 апреля, 04:34Распространение нового коронавируса
В Китае за сутки выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом
Согласно данным, по состоянию на март этого года, количество пользователей интернета в Китае достигло 904 миллионов человек, что на 75 миллионов человек больше, чем по сравнению с концом 2018 года, коэффициент распространения интернета составил 64,5%. При этом 99,3% пользователей выходили в сеть с помощью мобильных телефонов, 896 миллионов человек пользовались сервисами обмена мгновенными сообщениями, что на 100 миллионов человек большем, чем в конце 2018 года.
Более 80% интернет пользователей (731 миллион человек) читали новости в сети, почти на 56 миллионов человек больше, чем в 2018 году.
Тем временем число пользователей, совершающих покупки в сети, достигло 710 миллионов человек, что на 16,4% больше, чем в конце 2018 года.
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
27 марта, 19:22Распространение нового коронавируса
Футурологи рассказали, как коронавирус изменит мир
Под влиянием эпидемии резко возрос процент пользования развлекательными онлайн-платформами. По состоянию на март 2020 года, видеоролики в сети стали вторым самым популярным видом продукта среди пользователей, уступив лишь сервисам по мгновенным обменам сообщениями. Цифры свидетельствуют, что число пользователей платформ онлайн-видеороликов в стране достигло 850 миллионов человек, на 126 миллионов человек больше, чем в 2018 году, это более 94% всех пользователей интернета.
Кроме того, резко увеличилось и число пользователей платформ дистанционного образования, достигнув 423 миллионов человек (46,8% от общего числа всех пользователей интернета), что на 110,2% больше, чем по состоянию на конец 2018 года.
Число пользователей онлайн-госуслугами по состоянию на март достигло 694 миллионов человек (76,8% от общего числа интернет-пользователей), что на 76,3% большем, чем в 2018 году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс
28 апреля, 03:45Распространение нового коронавируса
Билл Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса
211100
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайИнтернетТехнологииВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг данные о поддержке решения Минска по журналистам Первого
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
Лента новостейМолния