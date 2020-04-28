В КНР число интернет-пользователей из-за пандемии превысило 900 миллионов

ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Число пользователей интернета в Число пользователей интернета в Китае под влиянием эпидемии COVID-19 превысило 900 миллионов человек, следует из 45-го доклада о развитии интернета в стране, опубликованного Китайским центром сетевой информации.

Доклад составлен за период со второго полугодия 2019 года по март 2020 года.

Согласно данным, по состоянию на март этого года, количество пользователей интернета в Китае достигло 904 миллионов человек, что на 75 миллионов человек больше, чем по сравнению с концом 2018 года, коэффициент распространения интернета составил 64,5%. При этом 99,3% пользователей выходили в сеть с помощью мобильных телефонов, 896 миллионов человек пользовались сервисами обмена мгновенными сообщениями, что на 100 миллионов человек большем, чем в конце 2018 года.

Более 80% интернет пользователей (731 миллион человек) читали новости в сети, почти на 56 миллионов человек больше, чем в 2018 году.

Тем временем число пользователей, совершающих покупки в сети, достигло 710 миллионов человек, что на 16,4% больше, чем в конце 2018 года.

Под влиянием эпидемии резко возрос процент пользования развлекательными онлайн-платформами. По состоянию на март 2020 года, видеоролики в сети стали вторым самым популярным видом продукта среди пользователей, уступив лишь сервисам по мгновенным обменам сообщениями. Цифры свидетельствуют, что число пользователей платформ онлайн-видеороликов в стране достигло 850 миллионов человек, на 126 миллионов человек больше, чем в 2018 году, это более 94% всех пользователей интернета.

Кроме того, резко увеличилось и число пользователей платформ дистанционного образования, достигнув 423 миллионов человек (46,8% от общего числа всех пользователей интернета), что на 110,2% больше, чем по состоянию на конец 2018 года.

Число пользователей онлайн-госуслугами по состоянию на март достигло 694 миллионов человек (76,8% от общего числа интернет-пользователей), что на 76,3% большем, чем в 2018 году.