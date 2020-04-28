Малышева ответила на сообщения о "ссоре" с Эрнстом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Врач и телеведущая Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в инстаграме сообщения о том, что у нее якобы случился конфликт с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом

Одна из подписчиц Малышевой поинтересовалась, был ли такой инцидент, но не уточнила, откуда у нее такая информация.

"Елена Васильевна, пишут что вы за границу уехали, с Эрнстом поругались и нас бросили! Врут?" — написала @birukova0706

В ответ телеведущая напомнила, что ее шоу до сих пор показывают по Первому каналу.