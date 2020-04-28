В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) часов 28.04.2020, зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 77 человек, умерло три человека. 28.04.2020г. летальный исход наступил у пациентки 1948 года рождения от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности, вирусная пневмония от COVID-19 находилась в стадии разрешения", - говорится в сообщении.