В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
В понедельник сообщалось о 227 зараженных.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) часов 28.04.2020, зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 77 человек, умерло три человека. 28.04.2020г. летальный исход наступил у пациентки 1948 года рождения от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности, вирусная пневмония от COVID-19 находилась в стадии разрешения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 157 больных, из них 11 детей, их состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находятся два тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ.
Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.
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