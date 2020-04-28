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2020-04-28T06:11
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В Сербии военные из России за сутки продезинфицировали 31 объект
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РИА Новости

В Сербии военные из России за сутки продезинфицировали 31 объект

06:11 28.04.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Российские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Российские военные специалисты РХБЗ совместно с сербскими коллегами за сутки продезинфицировали 31 объект в трех городах Сербии, сообщает Минобороны России.
"Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработан 31 объект в городах Белград, Неготин и Ниш", - говорится в сообщении.
Четыре врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 44 пациентов с коронавирусом в больницах городов Белград, Чуприя, и Ниш.
В военном ведомстве рассказали, что российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Валево, Панчево и Неготин.
Всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 121 объекте в 25 сербских городах. Военные медики также провели осмотр и приняли участие в лечении более 600 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВойска РХБЗМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СербияБелград (город)В мире
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