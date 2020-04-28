В Сербии военные из России за сутки продезинфицировали 31 объект

"Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработан 31 объект в городах Белград, Неготин и Ниш", - говорится в сообщении.
Четыре врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 44 пациентов с коронавирусом в больницах городов Белград, Чуприя, и Ниш.
В военном ведомстве рассказали, что российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Валево, Панчево и Неготин.
Всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 121 объекте в 25 сербских городах. Военные медики также провели осмотр и приняли участие в лечении более 600 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф