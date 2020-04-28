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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T06:09
https://ria.ru/20200428/1570657553.html
В Якутии число зараженных коронавирусом достигло 171 человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571170_0:103:2515:1518_1036x0_80_0_0_be8ca0847f30206483b53ec556b20d23.jpg
РИА Новости

В Якутии число зараженных коронавирусом достигло 171 человека

06:09 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник
ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса в Якутии подтверждены за прошедшие сутки, из них шесть выявлены в самом Якутске, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
По данным на 28 апреля, в республике зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции, из них 18 человек выздоровели.
"За сутки семь новых случаев, из них шесть - в Якутске, это ранее выявленные контакты ранее заболевших и один в Хангаласском улусе, к сожалению, у одного медработника центральной районной больницы", - рассказал Николаев.
Глава отметил, что в целом по региону в больницах - трое больных в крайне тяжелом состоянии.
По словам Николаева, на Чаяндинском месторождении в вахтовых поселках "Газпрома" проведен тотальный анализ 10,5 тысячи работников. "Пока результаты не получили, но отрывочные данные, поступающие к нам из структур "Газпрома", говорят, что количество заболевших очень значительное. По нашему требованию "Газпром" должен принять новые решения в части разворачивания медицинских сил на самом месторождении, по вывозу людей, так как ряд подрядных организаций, закончивших работу, не могут выехать, потому что разделение на больных и не больных не завершено… Тяжелые больные из Чаяндинского месторождения проходят лечение не только в ЯНАО, но и у нас - порядка 50 человек", - отметил Николаев.
В понедельник глава Якутии подписал указ об обязательных правилах поведения граждан и организаций в регионе при режиме повышенной готовности из-за коронавируса. С 28 апреля в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах вводится масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Медицинский работник
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевТиксиГазпромЯкутскОбщество
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