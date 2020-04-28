Издатели рассказали, какие книги читают россияне в самоизоляции

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Период самоизоляции позволил россиянам больше уделить времени себе и читать книги о саморазвитии и психологии, сохраняется интерес и к классическим произведениям, рассказали РИА Новости представители книжных издательств.
Саморазвитие и эзотерика
Как отметила директор департамента прикладной литературы издательства "АСТ" Евгения Журавлева, растет популярность электронных книг.
"В апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года АСТ Nonfiction демонстрирует рост в 50% по направлению "Электронные книги", согласно продажам в ЛитРес. Лидерами роста среди авторов и по сравнению с мартом 2020 года, и по сравнению с тем же периодом в 2019 году стали Литвак ("7 шагов к стабильной самооценке") и Джон Грей ("Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия для современного мира"). Особенно интересен тот факт, что в сравнении 2019 vs 2020 Литвак показывает серьезный рост, видимо, для наших читателей нахождение в самоизоляции стало тем самым временем, когда они смогли заняться собой, задать внутренние вопросы и погрузиться в самих себя", - рассказала Журавлева.
По ее словам, картина в сегменте бумажных книг приблизительно такая же: общий рост достаточно высок, как и у электронных книг - 42,5% по отношению к тому же периоду 2019 года.
"Лидер в "бумаге" – книга Петрановской "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка", Литвак также показывает большой интерес со стороны аудитории. Из удивительного и одновременно закономерного – рост спроса на эзотерическую литературу. Так, книга "Пока-я-не-Я. Практическое руководство по трансформации судьбы" Троцкого демонстрирует высокий прирост в сравнении за аналогичный период 2019 vs 2020. Все кризисные моменты в России всегда сопровождались спросом на эзотерическое: книги, телепередачи, фильмы", - отметила она.
Согласно данным издательства "Бомбора", большой популярностью у читателей пользуются такие ниши, как детская и подростковая классическая художественная литература, искусство и культура, популярная психология, здоровье и популярная медицина, комиксы, книги по развитию детей и подготовке к школе. Среди книг за время карантина большой спрос наблюдается на книги Джен Синсеро "НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты" и "НЕ НОЙ. Вековая мудрость, которая гласит: хватит жаловаться, пора становиться богатым", "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспенза, "Будет больно: история врача, ушедшего из профессии на пике карьеры" Адам Кей и "Краткие ответы на большие вопросы" от Стивена Хокинга.
Классика остается в лидерах
Директор департамента художественной литературы издательства "АСТ" Сергей Рубис сообщил РИА Новости, что сохраняется интерес пользователей к классическим произведениями таких авторов, как Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл, Олдос Хаксли, Габриэль Гарсиа Маркес. По его словам, "особняком" стоят продажи произведения Альбера Камю "Чума", что можно считать отражением текущей ситуации.
"Под классической литературой мы подразумеваем именно ту литературу, к которой есть интерес у людей, то есть то, что вырвалось за пределы своего века, то и становится классикой, поэтому интерес к ней и сохраняется, по-другому быть не может. Что касается "Чумы", то, конечно, это роман, в котором люди находятся в ситуации, в той или иной степени напоминающей нашу. Это интересно читать!" - поделился мнением с РИА Новости писатель Алексей Варламов, посоветовавший взять на заметку и постапокалиптический роман Кормака Маккарти "Дорога".
Согласно данным ряда интернет-магазинов, с 1 апреля в издательстве "АСТ" самыми продаваемыми книгами стали "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузели Яхиной, "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Искусство любить" Эриха Фромма, "Все сказки для малышей" Самуила Маршака. При этом в издательстве "Эксмо" наибольшей популярностью пользуются книги Михаила Лабковского "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", Елены Звездной "Я монстр. Книга вторая", Адриана Чайковски "Дети времени", Алекса Михаэлидеса "Безмолвный пациент", Лии Арден "Мара и Морок".
По словам Рубиса, продажи художественной литературы оставляют желать лучшего из-за закрытия практически всех книжных магазинов - падение в общем обороте составляет около 70%.
"Осталось всего два канала для торговли книгами – интернет-магазины и продуктовые магазины. Здесь можно отметить, что ситуация достаточно разная, в каких-то интернет-магазинах продажи ощутимо выросли, в каких-то упали, но на круг, если и выросли, то очень незначительно. В продуктовых магазинах тоже ситуация разная: в больших гипермаркетах продажи упали из-за снижения покупательского трафика, в магазинах у дома немного выросли, но в общем имеет смысл говорить о падении общих продаж в FMCG-канале", - заключил он.
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