Издатели рассказали, какие книги читают россияне в самоизоляции

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Период самоизоляции позволил россиянам больше уделить времени себе и читать книги о саморазвитии и психологии, сохраняется интерес и к классическим произведениям, рассказали РИА Новости представители книжных издательств.

Саморазвитие и эзотерика

Как отметила директор департамента прикладной литературы издательства "АСТ" Евгения Журавлева, растет популярность электронных книг.

"В апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года АСТ Nonfiction демонстрирует рост в 50% по направлению "Электронные книги", согласно продажам в ЛитРес. Лидерами роста среди авторов и по сравнению с мартом 2020 года, и по сравнению с тем же периодом в 2019 году стали Литвак ("7 шагов к стабильной самооценке") и Джон Грей ("Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия для современного мира"). Особенно интересен тот факт, что в сравнении 2019 vs 2020 Литвак показывает серьезный рост, видимо, для наших читателей нахождение в самоизоляции стало тем самым временем, когда они смогли заняться собой, задать внутренние вопросы и погрузиться в самих себя", - рассказала Журавлева.

По ее словам, картина в сегменте бумажных книг приблизительно такая же: общий рост достаточно высок, как и у электронных книг - 42,5% по отношению к тому же периоду 2019 года.

"Лидер в "бумаге" – книга Петрановской "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка", Литвак также показывает большой интерес со стороны аудитории. Из удивительного и одновременно закономерного – рост спроса на эзотерическую литературу. Так, книга "Пока-я-не-Я. Практическое руководство по трансформации судьбы" Троцкого демонстрирует высокий прирост в сравнении за аналогичный период 2019 vs 2020. Все кризисные моменты в России всегда сопровождались спросом на эзотерическое: книги, телепередачи, фильмы", - отметила она.

Согласно данным издательства "Бомбора", большой популярностью у читателей пользуются такие ниши, как детская и подростковая классическая художественная литература, искусство и культура, популярная психология, здоровье и популярная медицина, комиксы, книги по развитию детей и подготовке к школе. Среди книг за время карантина большой спрос наблюдается на книги Джен Синсеро "НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты" и "НЕ НОЙ. Вековая мудрость, которая гласит: хватит жаловаться, пора становиться богатым", "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспенза, "Будет больно: история врача, ушедшего из профессии на пике карьеры" Адам Кей и "Краткие ответы на большие вопросы" от Стивена Хокинга

Классика остается в лидерах

"Под классической литературой мы подразумеваем именно ту литературу, к которой есть интерес у людей, то есть то, что вырвалось за пределы своего века, то и становится классикой, поэтому интерес к ней и сохраняется, по-другому быть не может. Что касается "Чумы", то, конечно, это роман, в котором люди находятся в ситуации, в той или иной степени напоминающей нашу. Это интересно читать!" - поделился мнением с РИА Новости писатель Алексей Варламов, посоветовавший взять на заметку и постапокалиптический роман Кормака Маккарти "Дорога".

Согласно данным ряда интернет-магазинов, с 1 апреля в издательстве "АСТ" самыми продаваемыми книгами стали "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузели Яхиной , "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Искусство любить" Эриха Фромма, "Все сказки для малышей" Самуила Маршака . При этом в издательстве " Эксмо " наибольшей популярностью пользуются книги Михаила Лабковского "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", Елены Звездной "Я монстр. Книга вторая", Адриана Чайковски "Дети времени", Алекса Михаэлидеса "Безмолвный пациент", Лии Арден "Мара и Морок".

По словам Рубиса, продажи художественной литературы оставляют желать лучшего из-за закрытия практически всех книжных магазинов - падение в общем обороте составляет около 70%.

"Осталось всего два канала для торговли книгами – интернет-магазины и продуктовые магазины. Здесь можно отметить, что ситуация достаточно разная, в каких-то интернет-магазинах продажи ощутимо выросли, в каких-то упали, но на круг, если и выросли, то очень незначительно. В продуктовых магазинах тоже ситуация разная: в больших гипермаркетах продажи упали из-за снижения покупательского трафика, в магазинах у дома немного выросли, но в общем имеет смысл говорить о падении общих продаж в FMCG-канале", - заключил он.