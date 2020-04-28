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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T05:51
https://ria.ru/20200428/1570657344.html
СМИ: в США автозаводы планируют частично возобновить работу 18 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/49714/63/497146343_0:31:600:369_1036x0_80_0_0_6e21772f27beadc244f87ac8176b1367.jpg
РИА Новости

СМИ: в США автозаводы планируют частично возобновить работу 18 мая

05:51 28.04.2020
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© РИА Новости / Наргиз АсадоваЗавод Дженерал Моторс в Уилмингтоне (штат Делавер)
Завод Дженерал Моторс в Уилмингтоне (штат Делавер)
© РИА Новости / Наргиз Асадова
Завод Дженерал Моторс в Уилмингтоне (штат Делавер). Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Автомобильные компании General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler собираются частично возобновить работу заводов на территории США 18 мая, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В марте профсоюз работников автомобильной промышленности США потребовал закрытия автомобильных компаний в Детройте на две недели из-за опасений, связанных с коронавирусом. Компаниям General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler удалось договориться с членами профсоюза о частичной приостановке работы заводов.
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По последним данным, компании предварительно согласовали дату частичного возобновления работы с профсоюзом и властями штата Мичиган. Отмечается, что руководство компаний совместно с профсоюзом разрабатывает протоколы безопасности, чтобы снизить риск заражения среди сотрудников.
Представитель Ford заявил, что компания еще не приняла окончательного решения относительно даты возобновления работы заводов в США, отмечает газета.
В штате Мичиган до 15 мая приостановлена вся производственная деятельность, за исключением крайне необходимой.
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По последним данным, в США подтверждено более 950 тысяч случаев коронавируса, умерли свыше 55 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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