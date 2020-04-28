В Омской области умер еще один пациент с COVID-19

ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Еще один пожилой пациент скончался в Еще один пожилой пациент скончался в Омской области после заражения коронавирусом, это второй летальный случай, сообщил губернатор Александр Бурков во вторник в эфире Радио России.

В минувшую пятницу в регионе был зафиксирован первый случай летального исхода, после двухнедельного самолечения умер 79-летний житель Омской области.

"К сожалению, прошлым вечером умер у нас еще один человек", - рассказал губернатор Александр Бурков во вторник в эфире Радио России.

В результате, по данным на утро 28 апреля, в Омской области зафиксирован 71 случай заражения COVID-19, при этом, по словам губернатора, еще у 11 человек подозревают коронавирус и ждут результатов тестов. От инфекции как отметил Бурков, вылечился 21 житель региона.