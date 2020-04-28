В Забайкалье зафиксировали шесть новых случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом за сутки в Забайкальском крае увеличилось на шесть и достигло 109 человек, сообщает региональное правительство.
Днем ранее сообщалось, что в регионе выявлены 13 человек с COVID-19.
"За сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число составило 109, 17 из них – дети", - говорится в сообщении.
За понедельник выздоровели и выписаны восемь человек. Всего с начала пандемии выздоровели 24 человека. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском районах и Борзинском районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф