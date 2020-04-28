В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.

Накануне за сутки 24 приморца получили положительные тесты на COVID-19. Сообщалось, что в Приморье зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое.

"Число заболевших COVID-19 увеличилось на 45 человек в Приморье. Таким образом, всего с начала эпидемии официально подтверждено 347 случаев COVID-19 в крае", - говорится в сообщении.

По данным властей, иногородних пациентов в больницах края практически нет, подавляющее большинство – жители Приморья. Если раньше преобладали ввозные случаи, то теперь - семейные контакты, отмечают в правительстве.

"Продолжают выявлять контактных по групповым медицинским очагам в Находкинской службе скорой медпомощи и "тысячекоечной" больнице. Эпидрасследование продолжается. Выявляются новые контактные, они ставятся на учет и берутся под наблюдение на 14 дней", – сообщают власти. В других медучреждениях на сегодня очагов заболевания нет.

На прошлой неделе крупный групповой очаг коронавируса нашли в двух отделениях клинической больницы №2 во Владивостоке , их закрыли на карантин. COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 – сотрудники больницы. С понедельника на фоне ситуации с вирусом закрыты еще семь отделений больницы. Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у 22 сотрудников скорой помощи в Находке . Им на замену прибыли свыше 30 медиков из разных районов края.