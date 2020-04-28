В Сирии российские вертолеты патрулируют район проведения операции Турции

ЭЛЬ-ХАСЕКЕ (Сирия), 28 апр - РИА Новости. Российские вертолетчики проводят воздушное патрулирование в районе проведения турецкой операции "Источник мира" в провинции Хасеке в Российские вертолетчики проводят воздушное патрулирование в районе проведения турецкой операции "Источник мира" в провинции Хасеке в Сирии , они следят за тем, чтобы члены незаконных формирований не собирались друг с другом, рассказал журналистам командир экипажа вертолета Ми-35

"Цель маршрута - отслеживание, чтобы не было скопления отдельных пикапов, автомобилей незаконных формирований. Чтобы был порядок на трассе М4, на сирийско-турецкой границе", - сказал командир.

Патрулирование ведется парой вертолетов. Основную задачу выполняет военно-транспортный Ми-8 , в котором оборудовано пять огневых точек. Каждый из пяти бойцов отвечает за свою зону видимости. Их прикрывает ударный Ми-35.

Перед вылетом экипажи осматривают свои машины. Командир экипажа обходит вертолет по часовой стрелке, летчик-оператор идет в обратном направлении. Осматривают шасси, фюзеляж, закрытие капотов, вооружение (оно должно быть закреплено), а также лопасти, крылья, винты.

Патрулирование идет на высоте 50 метров чтобы не встретиться с искусственными и естественными препятствиями. Всего полет длится два часа, после этого в небо поднимаются другие вертолеты.

За время патрулирования экипажи наблюдали по большей части гражданский автотранспорт, а также две бронемашины с американскими флагами. За военнослужащими США, как признается командир экипажа, российские экипажи просто наблюдают.