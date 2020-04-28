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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-04-28T05:35
https://ria.ru/20200428/1570657190.html
В Сирии российские вертолеты патрулируют район проведения операции Турции
https://cdn25.img.ria.ru/images/151225/97/1512259788_0:0:3290:1850_1036x0_80_0_0_6999aa08fc7f4e79f894f91c54a37f1b.jpg
РИА Новости

В Сирии российские вертолеты патрулируют район проведения операции Турции

05:35 28.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-35 в Сирии
Вертолет Ми-35 в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-35 в Сирии. Архивное фото
ЭЛЬ-ХАСЕКЕ (Сирия), 28 апр - РИА Новости. Российские вертолетчики проводят воздушное патрулирование в районе проведения турецкой операции "Источник мира" в провинции Хасеке в Сирии, они следят за тем, чтобы члены незаконных формирований не собирались друг с другом, рассказал журналистам командир экипажа вертолета Ми-35.
"Цель маршрута - отслеживание, чтобы не было скопления отдельных пикапов, автомобилей незаконных формирований. Чтобы был порядок на трассе М4, на сирийско-турецкой границе", - сказал командир.
Патрулирование ведется парой вертолетов. Основную задачу выполняет военно-транспортный Ми-8, в котором оборудовано пять огневых точек. Каждый из пяти бойцов отвечает за свою зону видимости. Их прикрывает ударный Ми-35.
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Перед вылетом экипажи осматривают свои машины. Командир экипажа обходит вертолет по часовой стрелке, летчик-оператор идет в обратном направлении. Осматривают шасси, фюзеляж, закрытие капотов, вооружение (оно должно быть закреплено), а также лопасти, крылья, винты.
Патрулирование идет на высоте 50 метров чтобы не встретиться с искусственными и естественными препятствиями. Всего полет длится два часа, после этого в небо поднимаются другие вертолеты.
За время патрулирования экипажи наблюдали по большей части гражданский автотранспорт, а также две бронемашины с американскими флагами. За военнослужащими США, как признается командир экипажа, российские экипажи просто наблюдают.
"На данном участке практически все чисто, никаких разрушений, воронок, следов применения авиационного вооружения", - отмечает командир.
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Война в СирииРоссияМи-35Ми-8ТурцияСирияВ мире
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