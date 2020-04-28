Кинолог оценил введение штрафов за лай собак по ночам

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Критерии, по которым Минюст предлагает штрафовать за ночной лай собак, пока неясны, считает президент Российской кинологической Федерации Критерии, по которым Минюст предлагает штрафовать за ночной лай собак, пока неясны, считает президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев

Ранее Минюст России предложил привлекать к административной ответственности владельцев лающих ночью собак.

"Как в данном случае будет определяться виновник и применяться предлагаемая норма, в данный момент не ясно", — сказал он РИА Новости.

Голубев напомнил, что лай для собаки — это средство коммуникации, так она выражает свои эмоции, страх или просьбу о помощи, может предупреждать об опасности, реагировать на окружающую обстановку, если есть какие-либо провоцирующие факторы.

"Поэтому никак нельзя штрафовать хозяина за каждое "собачье слово", — отметил кинолог.

В то же время он подчеркнул, что владельцы должны отвечать за поведение своих питомцев и ответственно относиться к их потребностям.