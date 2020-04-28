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2020-04-28T10:20
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Кинолог оценил введение штрафов за лай собак по ночам
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РИА Новости

Кинолог оценил введение штрафов за лай собак по ночам

05:28 28.04.2020 (обновлено: 10:20 28.04.2020)
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© Pixabay / Andr SommerhСобака
Собака
© Pixabay / Andr Sommerh
Собака. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Критерии, по которым Минюст предлагает штрафовать за ночной лай собак, пока неясны, считает президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев.
Ранее Минюст России предложил привлекать к административной ответственности владельцев лающих ночью собак.

"Как в данном случае будет определяться виновник и применяться предлагаемая норма, в данный момент не ясно", — сказал он РИА Новости.

Голубев напомнил, что лай для собаки — это средство коммуникации, так она выражает свои эмоции, страх или просьбу о помощи, может предупреждать об опасности, реагировать на окружающую обстановку, если есть какие-либо провоцирующие факторы.
"Поэтому никак нельзя штрафовать хозяина за каждое "собачье слово", — отметил кинолог.
В то же время он подчеркнул, что владельцы должны отвечать за поведение своих питомцев и ответственно относиться к их потребностям.
"Если собака постоянно скулит или лает, и это продолжается и днем, и ночью, а хозяин при этом не предпринимает никаких мер, то тогда эту ситуацию можно рассматривать как безответственное отношение к животному и к обществу, что может вести к административному наказанию", — пояснил Голубев.
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Владимир ГолубовичМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
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