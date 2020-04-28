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2020-04-28T05:19
https://ria.ru/20200428/1570657121.html
В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
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РИА Новости

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых

05:19 28.04.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
БЕРГАМО (Италия), 28 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие вместе с военными подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в трех городах провинции Брешиа (Ломбардия), сообщает Минобороны РФ.
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трех лечебных учреждений провинции Брешиа", - говорится в сообщении.
Дезинфекция проведена в домах для пожилых в городах Оспиталетто, Андро и Каприоло провинции Брешиа.
Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 83 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 91 здание и сооружение, более 730 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 180 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.
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Кроме того, состоялась встреча заместителя начальника войск РХБЗ генерал-майора Сергея Кикотя с начальником госпиталя Бергамо Оливьеро Волотти. На встрече Волотти подчеркнул важность работы врачебных бригад по лечению больных коронавирусом. Также Волотти сказал, что российские военные врачи осуществляют важную функцию и делятся опытом с итальянскими коллегами.
Российские врачи совместно с итальянскими медиками уже вылечили 40 больных коронавирусом. Сейчас на лечении в госпитале находятся также 40 человек.
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Распространение нового коронавирусаБергамоКоронавирус COVID-19РоссияВойска РХБЗЛомбардияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
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