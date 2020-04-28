В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трех лечебных учреждений провинции Брешиа", - говорится в сообщении.

Дезинфекция проведена в домах для пожилых в городах Оспиталетто, Андро и Каприоло провинции Брешиа.

Глава МИД Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава МИД Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Российские врачи совместно с итальянскими медиками уже вылечили 40 больных коронавирусом. Сейчас на лечении в госпитале находятся также 40 человек.