Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита

"Считается, что у пациентов с пневмонией из-за COVID-19 "цитокиновый шторм", вызванный сбоем в иммунитете, приводит к острой дыхательной недостаточности и смерти. Платформа CORIMUNO-19 была разработана для оценки эффективности и переносимости различных иммуномодуляторов и других методов лечения у взрослых пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 с помощью серии многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), которые начались 27 марта 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

В исследование отбирали пациентов, госпитализированных с умеренными или тяжелыми симптомами пневмонии, вызванной COVID-19, не требующей при этом нахождения в отделении интенсивной терапии при поступлении. В качестве "конечной точки", критерия, свидетельствующего о неудаче исследования, была взята потребность в вентиляции легких или смерть на 14-й день после начала наблюдений. Всего в исследовании принимали участие 129 пациентов, 64 из которых получали стандартное лечение, а 65 пациентам давали также тоцилизумаб.