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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T05:01
https://ria.ru/20200428/1570656967.html
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита

05:01 28.04.2020
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Французские ученые получили первые положительные результаты исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавирусной инфекции COVID-19, следует из пресс-релиза французской организации Assistance publique - Hopitaux de Paris.
"Считается, что у пациентов с пневмонией из-за COVID-19 "цитокиновый шторм", вызванный сбоем в иммунитете, приводит к острой дыхательной недостаточности и смерти. Платформа CORIMUNO-19 была разработана для оценки эффективности и переносимости различных иммуномодуляторов и других методов лечения у взрослых пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 с помощью серии многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), которые начались 27 марта 2020 года", - говорится в пресс-релизе.
В частности, полученные результаты касаются РКИ иммунодепрессора тоцилизумаба, моноклонального антитела, блокирующего рецептор цитокина интерлейкин-6, который используется главным образом при лечении ревматоидного артрита.
В исследование отбирали пациентов, госпитализированных с умеренными или тяжелыми симптомами пневмонии, вызванной COVID-19, не требующей при этом нахождения в отделении интенсивной терапии при поступлении. В качестве "конечной точки", критерия, свидетельствующего о неудаче исследования, была взята потребность в вентиляции легких или смерть на 14-й день после начала наблюдений. Всего в исследовании принимали участие 129 пациентов, 64 из которых получали стандартное лечение, а 65 пациентам давали также тоцилизумаб.
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"Значительно меньшая доля пациентов достигла конечной точки в группе с тоцилизумабом", - говорится в заявлении.
Гиперцитокинемия, или "цитокиновый шторм", - реакция иммунной системы, при которой в очаге воспаления происходит неконтролируемый всплеск цитокинов, информационных молекул, которые оповещают клетки о необходимости бороться с попавшим в организм вирусом. В результате этого начинается разрушение не только тканей очагов воспаления, но и соседних тканей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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