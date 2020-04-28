В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 200 человек

Днем ранее сообщалось, что в Хакасии за сутки выявлены восемь новых случаев заболевания.

"В республике — 22 новых случая COVID-19. …В общей сложности в Хакасии зафиксировано 206 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 15 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении руководителя региона.

Три случая зарегистрированы в Абаканской больнице, ещё шесть — в Белоярской больнице, 13 случаев - семейные контакты.