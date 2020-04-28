В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 200 человек

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Хакасии за сутки увеличилось на 22 и превысило 200 человек с начала пандемии, сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
Днем ранее сообщалось, что в Хакасии за сутки выявлены восемь новых случаев заболевания.
"В республике — 22 новых случая COVID-19. …В общей сложности в Хакасии зафиксировано 206 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 15 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении руководителя региона.
Три случая зарегистрированы в Абаканской больнице, ещё шесть — в Белоярской больнице, 13 случаев - семейные контакты.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф