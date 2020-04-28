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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T04:49
https://ria.ru/20200428/1570656884.html
В Мексике число заразившихся коронавирусом достигло 15 529 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570318237_0:241:3046:1954_1036x0_80_0_0_c18bbec11a05d536ab9c41156e23c469.jpg
РИА Новости

В Мексике число заразившихся коронавирусом достигло 15 529 человек

04:49 28.04.2020
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© REUTERS / Massimo PincaМедицинский работник c тестом на коронавирус
Медицинский работник c тестом на коронавирус
© REUTERS / Massimo Pinca
Медицинский работник c тестом на коронавирус . Архивное фото
МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Мексике вновь менее тысячи за сутки, однако минздрав страны предупредил о продолжающейся высокой эпидемиологической нагрузке, всех случаев уже более 15,5 тысячи.
"Когда большинство из подозрительных случаев подтвердится, кривая эпидемиологической нагрузки останется возрастающей, нет данных, говорящих о снижении интенсивности эпидемии", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 862 случая заболевания (общее число - 15 529), число активных случаев достигло 5009 (+37 за день), скончались 83 пациента с COVID-19 (всего 1434 человека), еще 137 подозрительных летальных случаев ожидают результатов анализов. Власти изучают 8614 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 71 103.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,87 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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