В Мексике число заразившихся коронавирусом достигло 15 529 человек

"Когда большинство из подозрительных случаев подтвердится, кривая эпидемиологической нагрузки останется возрастающей, нет данных, говорящих о снижении интенсивности эпидемии", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 862 случая заболевания (общее число - 15 529), число активных случаев достигло 5009 (+37 за день), скончались 83 пациента с COVID-19 (всего 1434 человека), еще 137 подозрительных летальных случаев ожидают результатов анализов. Власти изучают 8614 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 71 103.