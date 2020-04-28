Эксперты оценили заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к армии

КАИР, 28 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о временном переходе власти в стране к вооруженным силам приведет к созданию в Ливии нового государства, заявили РИА Новости ливийские политики и эксперты, проживающие на востоке страны.
Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.
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Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений — по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС. Глава заседающей на востоке Ливии палаты представителей (парламента) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.
Новое ливийское государство
Член исполкома Народного движения Ливии и экс-посол этой страны в Индии Рамадан Бахбах считает, что объявление Хафтаром о прекращении действия соглашения, достигнутого в Схирате, вызвано "политическим тупиком и продолжающимся в стране хаосом, несмотря на многочисленные попытки достичь урегулирования, в том числе при помощи многочисленных международных конференций".
"Объявление маршала Хафтара говорит о появлении нового ливийского государства, с ликвидацией того, что было до этого: флага, гимна, конституционной декларации, парламента, Президентского совета, Высшего государственного совета", — сказал РИА Новости проживающий в ливийском Бенгази политик.
Страну к стабильности поведет армия
По мнению политолога Мухаммеда Зубайди, также проживающего на востоке Ливии, заявление маршала Хафтара означает, что именно вооруженным силам предстоит вывести страну из периода турбулентности к стабильности.
"Вооруженные силы возьмут на себя власть в переходный период. Будет принята новая конституционная декларация, сформировано гражданское правительство, назначен новый премьер-министр, об этом будет объявлено в последующие дни", — сказал агентству Зубайди.
Политолог отметил, что "ливийский случай — не уникальный, именно военные во многих странах в трудные времена брали на себя ответственность по управлению государствами". Эксперт в качестве примера привел президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
По мнению Зубайди, инициативу маршала Хафтара "нужно было объявлять уже годы назад".
"Ливийская армия с самого начала должна была взять ситуацию в свои руки в стране, еще до того, как на ливийских землях Эрдоган (Тайип Эрдоган, президент Турции. — Прим. ред.) начал размещать своих наемников и страна превратилась в арену противостояния, особенно между европейскими странами, США", — сказал собеседник РИА Новости.
Вопрос о парламенте
"Это просто бумага, которой международное сообщество пыталось придать официальный статус, навязать ливийскому народу. Это соглашение не привело Ливию к стабильности, а, наоборот, вызвало разногласия, дало простор вооруженным милициям, в том числе радикальным, и когда Хафтар разорвал этот документ — это стало победой для Ливии", — заявил народный избранник.
Ас-Саиди отметил, что он в стенах ливийского парламента в Тобруке сам ранее выступал с инициативой выхода из Схиратского соглашения.
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"Мы сейчас наблюдаем за тем, какие шаги будут приняты после этого заявления. Либо Хафтар оставит парламент как легитимный орган, либо объявит новую конституционную декларацию. Пока у нас нет достаточной информации", — заявил депутат.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.