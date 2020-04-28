Эксперты оценили заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к армии

КАИР, 28 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Решение главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о временном переходе власти в стране к вооруженным силам приведет к созданию в Ливии нового государства, заявили РИА Новости ливийские политики и эксперты, проживающие на востоке страны.

Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.

Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений — по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.

В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС. Глава заседающей на востоке Ливии палаты представителей (парламента) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.

Новое ливийское государство

Член исполкома Народного движения Ливии и экс-посол этой страны в Индии Рамадан Бахбах считает, что объявление Хафтаром о прекращении действия соглашения, достигнутого в Схирате, вызвано "политическим тупиком и продолжающимся в стране хаосом, несмотря на многочисленные попытки достичь урегулирования, в том числе при помощи многочисленных международных конференций".

"Объявление маршала Хафтара говорит о появлении нового ливийского государства, с ликвидацией того, что было до этого: флага, гимна, конституционной декларации, парламента, Президентского совета, Высшего государственного совета", — сказал РИА Новости проживающий в ливийском Бенгази политик.

Страну к стабильности поведет армия

По мнению политолога Мухаммеда Зубайди, также проживающего на востоке Ливии, заявление маршала Хафтара означает, что именно вооруженным силам предстоит вывести страну из периода турбулентности к стабильности.

"Вооруженные силы возьмут на себя власть в переходный период. Будет принята новая конституционная декларация, сформировано гражданское правительство, назначен новый премьер-министр, об этом будет объявлено в последующие дни", — сказал агентству Зубайди.

Политолог отметил, что "ливийский случай — не уникальный, именно военные во многих странах в трудные времена брали на себя ответственность по управлению государствами". Эксперт в качестве примера привел президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

По мнению Зубайди, инициативу маршала Хафтара "нужно было объявлять уже годы назад".

"Ливийская армия с самого начала должна была взять ситуацию в свои руки в стране, еще до того, как на ливийских землях Эрдоган (Тайип Эрдоган, президент Турции. — Прим. ред.) начал размещать своих наемников и страна превратилась в арену противостояния, особенно между европейскими странами, США", — сказал собеседник РИА Новости.

Вопрос о парламенте

Член заседающей в Тобруке Палаты представителей Ливии , депутат Али ас-Саиди считает, что Схиратское соглашение, по которому, как считалось, должна жить Ливия после 2015 года, не было официальным документом.

"Это просто бумага, которой международное сообщество пыталось придать официальный статус, навязать ливийскому народу. Это соглашение не привело Ливию к стабильности, а, наоборот, вызвало разногласия, дало простор вооруженным милициям, в том числе радикальным, и когда Хафтар разорвал этот документ — это стало победой для Ливии", — заявил народный избранник.

Ас-Саиди отметил, что он в стенах ливийского парламента в Тобруке сам ранее выступал с инициативой выхода из Схиратского соглашения.

"Мы сейчас наблюдаем за тем, какие шаги будут приняты после этого заявления. Либо Хафтар оставит парламент как легитимный орган, либо объявит новую конституционную декларацию. Пока у нас нет достаточной информации", — заявил депутат.