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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T04:34
https://ria.ru/20200428/1570656707.html
В Китае за сутки выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом

04:34 28.04.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Только шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровел 81 пациент, летальных исходов не было, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из шести новых случаев три – ввозные, три локальных случая зарегистрированы в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1639 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 552 человека, 21 находится в тяжелом состоянии, 1087 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
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"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 836 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 648 человек (50 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 555 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 40 таких случаев, из них три - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 17 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 997 бессимптомных носителей.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 616 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане).
Отдельно в Гонконге выявлено 1037 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 787 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (32 уже выписаны), на Тайване заразились 429 человек (шесть скончались, 290 вылечились).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХэйлунцзянТайваньКитайУханьВ мире
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