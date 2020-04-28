Кинологи оценили введение штрафов за лай собак по ночам

"Если собака постоянно скулит или лает и это продолжается и днем, и ночью, а хозяин при этом не предпринимает никаких мер, то тогда эту ситуацию можно рассматривать как безответственное отношение к животному и к обществу, что может вести к административной ответственности", — пояснил Голубев.