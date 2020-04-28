Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T08:45
https://ria.ru/20200428/1570656644.html
Антонов сообщил о планах вывоза из США части российских школьников
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

Антонов сообщил о планах вывоза из США части российских школьников

04:27 28.04.2020 (обновлено: 08:45 28.04.2020)
9733
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Часть российских школьников, "застрявших" в США, полетят домой из Нью-Йорка 28 апреля, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ", — говорится в его заявлении на странице посольства в Facebook.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
По словам посла, его коллеги пытаются собрать российских детей, попавших в трудную ситуацию в США, из 15 штатов. Большинству подростков предстоит делать несколько пересадок.
"Хотел бы подчеркнуть, что дорога до Нью-Йорка для нескольких из них оплачивается из средств, собранных нашими дипломатами. Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с родителями несовершеннолетних. Делаем все от нас зависящее, чтобы дети успели прибыть вовремя на рейс", — отметил Антонов.
Здание Государственной Думы РФ
27 апреля, 19:47
На сайте Госдумы заработал раздел о мерах поддержки россиян при COVID
Он уточнил, что полностью проблема возвращения детей на родину пока не решена.
"Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов. Мы готовы и дальше оказывать помощь нуждающимся в отъезде в Россию. Разумеется, никого заставить не можем. Да этого и не надо. Родители сами должны определиться в степени защищенности их детей, если они примут решение оставить их на время пандемии в США", — добавил посол.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Он напомнил, что посольство работает в координации с МИД и Минкомсвязью, и отметил оперативность федеральных структур. Посол также поблагодарил общественную организацию "Русская молодежь Америки", которая разработала график встреч подростков в аэропортах Нью-Йорка и их доставки к стойкам регистрации.
Соединенные Штаты занимают первое место по числу заболевших и умерших от COVID-19, за ними следуют Испания, Италия и Франция. Китай, откуда распространилась инфекция, уже объявил об окончании эпидемии. Россия обогнала КНР по числу заразившихся — 87 147. Из них 7346 уже поправились, 794 человека умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Российские граждане, прилетевшие бортом авиакомпании Россия из Денпасара, в аэропорту Шереметьево
27 апреля, 20:55Распространение нового коронавируса
Росавиация назвала число вернувшихся из-за рубежа россиян
474338181
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнатолий АнтоновМоскваНью-Йорк (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Дети-бедняги, которые оказались в США в рамках некоторых учебных программ... или детишки российских олигархов, называйте вещи своими именами! Раз их родители выбрали «достойное» американское образование, так пусть и на их «надёжную» медицину рассчитывают...
28 апреля, 06:07
АИАлександр И.
76400010
Зачем России нужна эта пятая колонна, или опять скажут "онижедети"?
28 апреля, 07:27
Виртуальный деструктор
63123125
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг данные о поддержке решения Минска по журналистам Первого
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
Лента новостейМолния