Антонов сообщил о планах вывоза из США части российских школьников

"Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ", — говорится в его заявлении на странице посольства в Facebook

По словам посла, его коллеги пытаются собрать российских детей, попавших в трудную ситуацию в США, из 15 штатов. Большинству подростков предстоит делать несколько пересадок.

"Хотел бы подчеркнуть, что дорога до Нью-Йорка для нескольких из них оплачивается из средств, собранных нашими дипломатами. Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с родителями несовершеннолетних. Делаем все от нас зависящее, чтобы дети успели прибыть вовремя на рейс", — отметил Антонов.

Он уточнил, что полностью проблема возвращения детей на родину пока не решена.

"Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов. Мы готовы и дальше оказывать помощь нуждающимся в отъезде в Россию. Разумеется, никого заставить не можем. Да этого и не надо. Родители сами должны определиться в степени защищенности их детей, если они примут решение оставить их на время пандемии в США", — добавил посол.

Он напомнил, что посольство работает в координации с МИД и Минкомсвязью, и отметил оперативность федеральных структур. Посол также поблагодарил общественную организацию "Русская молодежь Америки", которая разработала график встреч подростков в аэропортах Нью-Йорка и их доставки к стойкам регистрации.

Соединенные Штаты занимают первое место по числу заболевших и умерших от COVID-19, за ними следуют Испания, Италия и Франция. Китай, откуда распространилась инфекция, уже объявил об окончании эпидемии. Россия обогнала КНР по числу заразившихся — 87 147. Из них 7346 уже поправились, 794 человека умерли.