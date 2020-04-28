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2020-04-28T04:12
https://ria.ru/20200428/1570656595.html
Экспедиция Балтийского флота вернется в Кронштадт к 8 июня
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РИА Новости

Экспедиция Балтийского флота вернется в Кронштадт к 8 июня

04:12 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсследовательское судно "Адмирал Владимирский" в Индийском океане
Исследовательское судно Адмирал Владимирский в Индийском океане
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" в Индийском океане. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Экспедиция на океанском исследовательском судне Балтийского флота "Адмирал Владимирский" завершится к 8 июня, когда оно прибудет в Кронштадт в надежде не проходить карантин, сообщил РИА Новости в понедельник командир экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.
Накануне судно прибыло на Сейшельские острова, чтобы пополнить запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для перехода до Кронштадта. В связи с коронавирусом был изменен план пребывания на Сейшелах: планировался отдых, но в связи с ограничениями сход на берег не производился.
"Я надеюсь, что к 8 июня, когда планируется наше прибытие в Кронштадт, пандемия закончится… и ставить нас в карантин после 39 эпидемиологически чистых суток в море будет нецелесообразно", - сказал Осипов.
Он напомнил, что из-за коронавируса был скорректирован маршрут экспедиции: судно пойдет не через Красное и Средиземное моря, а обогнет Африку с запада. Это увеличит расстояние, которое необходимо преодолеть на пути домой, на 3 тысячи миль. Однако, учитывая, что судно не будет заходить в порты Средиземноморья, продолжительность похода увеличится незначительно.
Исследовательское судно Балтийского флота Адмирал Владимирский
8 апреля, 16:36
Экспедиция ВМФ обновит координаты южного магнитного полюса Земли
Накануне главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, подводя итоги пятого этапа кругосветной экспедиции, заявил, что по планам судну "Адмирал Владимирский" было задано выполнить 8700 километров съемки рельефа дна. Фактически в районах экспедиции было выполнено 13 792 километра промера.
Евменов отметил, что в соответствии с международными обязательствами РФ отвечает за издание 14 навигационных морских карт на акватории морей, омывающих Антарктиду. Анализ изученности антарктических морей показал, что наименее исследованным является тихоокеанский сектор Антарктики. Анализ спутниковых снимков побережья Земли Александра I и острова Ротшильд показал несоответствие фактической и нанесенной на карту береговой черты.
Исследовательское судно Балтийского флота Адмирал Владимирский отправляется из Монтевидео к антарктической станции Беллинсгаузен
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Экспедиция ВМФ уточнила координаты острова Ротшильд в Антарктике
Последний раз в данном районе работы проводили в 1997 году зарубежные гидрографы. Исходя из этого, перед кругосветной экспедицией ВМФ стояла задача провести исследования, которые позволили бы получить точные данные.
По информации главкома ВМФ, экспедиция уточнила координаты береговой черты острова Петра I. Его реальное положение оказалось на три мили севернее, чем на карте 50124 1994 года. Выяснилось, что очертания острова тоже не соответствуют нанесенным на карту.
"Адмирал Владимирский" с 3 декабря 2019 года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.
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800000
Олег ОсиповИван КрузенштернНиколай ЕвменовКронштадтАдмирал Владимирский (судно)Средиземное мореСредиземноморьеБалтийский флот ВМФ РоссииАнтарктидаОбщество
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