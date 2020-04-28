Вирусолог рассказал, когда в России снизится число новых случаев COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
"В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Вот последние дни неблагоприятные: 5,8 - 6,1 тысячи заболевших. Но 6 тысяч было еще 19 числа. Поэтому я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация. Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение", - рассказал Альтштейн.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф