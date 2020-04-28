Вирусолог рассказал, когда в России снизится число новых случаев COVID-19

"В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Вот последние дни неблагоприятные: 5,8 - 6,1 тысячи заболевших. Но 6 тысяч было еще 19 числа. Поэтому я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация. Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение", - рассказал Альтштейн.