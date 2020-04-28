Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T03:55
https://ria.ru/20200428/1570656430.html
Врач из Израиля оценил опасность ресторанов во время пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/152119/55/1521195528_0:236:4501:2767_1036x0_80_0_0_c7fa87c8541eafde4a00d28536fdee56.jpg
РИА Новости

Врач из Израиля оценил опасность ресторанов во время пандемии

03:54 28.04.2020 (обновлено: 03:55 28.04.2020)
1944
© Depositphotos / gregoryleeУжин в грузинском ресторане
Ужин в грузинском ресторане
© Depositphotos / gregorylee
Ужин в грузинском ресторане . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Планы по снятию карантинных мер с ресторанов разумны при стабилизации ситуации с заболеваемостью, соблюдении правил гигиены и социальном дистанцировании, а для молодых и здоровых людей посещение таких мест практически безопасно, рассказал РИА Новости заведующий отделением клинического центра Адасса Эйн-Керем профессор Давид Лурье.
Решение об открытии кафе и ресторанов должно опираться на данные статистики, показывающие, что заболеваемость в стране находится под контролем, ситуация вышла на "плато", когда число выздоравливающих больше числа заразившихся.
"Это принципиальная информация, необходимая для принятия правильных решений. Я не знаю, насколько в России эта статистика существует, но если есть ощущение - как сейчас в Израиле - плато, когда ситуация контролируется и достаточно стабильная, можно рассматривать какое-то облегчение карантина", - сказал Лурье РИА Новости.
В соответствии с планом Роспотребнадзора открытие кафе и ресторанов будет проводиться в три этапа. В первую очередь разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. За каждым столиком будут сидеть один - два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.
Девушка в ресторане
24 апреля, 07:22Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал о трудностях ресторанного бизнеса после COVID-19
Затем, когда в стране наметится тенденция к снижению числа заболевших, вернутся к работе кафе, которые могут принять до 20 посетителей. На втором этапе гражданам даже разрешат провести банкет, однако по-прежнему за одним столиком смогут расположиться максимум два человека. Третий этап предполагает отмену всех ограничений.
Соблюдение социальной дистанции в ресторанах и кафе значительно уменьшает риск заражения коронавирусом, в плане Роспотребнадзора, по мнению израильского специалиста, этот фактор учтён.
"Есть в этом разумное начало. Понятно, что мы знаем сегодня основной путь вируса. Нет еще сегодня 100% информации, но 80% передачи вируса - при прямом контакте, на расстоянии меньше двух метров, на протяжении 5-10 минут. Разговор, кашель и так далее. Это наиболее частый и наиболее опасный путь передачи. Поэтому если отдалиться друг от друга на какое-то расстояние, плюс свежий воздух, плюс немного людей вместе - все это уменьшает риск заражения. Это разумно, но это не гарантирует эффекта, если есть большая масса больных", - считает профессор.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Существует категория людей, для которых посещение подобных мест, по мнению израильского эксперта, не содержит риска. "С точки зрения медицинской мы понимаем сегодня, что для молодых людей, которые здоровы, которые соблюдают разумные правила - не очень большие скопления, на расстоянии, на свежем воздухе, - эта ситуация практически для них безопасна", - сказал Лурье.
Открытие кафе и ресторанов должно стать этапом выхода из карантина, но ему, по мнению врача, должно предшествовать возвращение людей на рабочие места и открытие учебных заведений.
"Теперь в отношении общепита. Я думаю, у нас (в Израиле – ред.) это будет не в первую очередь. Самое главное, что облегчает выход на работу людей - расширение списка работающих предприятий, детские сады и школы, чтоб люди могли работать. Рестораны - это следующий этап, наверное, как и все развлечения и культурные мероприятия. Но да, конечно, это необходимо людям", - считает Давид Лурье.
Москва во время режима самоизоляции жителей
5 апреля, 09:12Распространение нового коронавируса
Чат-боты и новые меню: как выживают российские рестораны
В зависимости от эпидемиологической ситуации, показателей заразившихся и тяжелобольных карантинные меры могут как отменяться, так и вводиться вновь. При этом надо учитывать, что статистика на 10 дней отстаёт от реальной картины заболеваемости.
"Очень важен контроль. Ведь можно принять, расширить (послабления), а потом вернуть ограничения, если это приводит к ухудшению. Тоже очень важны точные данные. Не знаю, каковы эти данные по России. Но для Израиля - это то, что мы собираемся сделать. Расширять потихонечку и контролировать все время результат. При этом результат того, что происходит сегодня, мы увидим через 10 дней. Это тот период инкубации, когда вновь заболевшие становятся диагностированными", - рассказал Лурье.
В Израиле в ночь на воскресенье введены послабления в карантинных мерах, в стране разрешено открыть салоны красоты, парикмахерские и некоторые магазины, а также рестораны для обслуживания на вынос. Число тяжелобольных с диагнозом "коронавирус" остаётся стабильным уже несколько недель, число заразившихся заметно сократилось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Курьер службы Delivery Club принимает от менеджера Макдональдса заказ
24 апреля, 08:34Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, какие рестораны выживут в России после пандемии
113000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИзраильОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг данные о поддержке решения Минска по журналистам Первого
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
Лента новостейМолния