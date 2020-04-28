Врач из Израиля оценил опасность ресторанов во время пандемии

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Планы по снятию карантинных мер с ресторанов разумны при стабилизации ситуации с заболеваемостью, соблюдении правил гигиены и социальном дистанцировании, а для молодых и здоровых людей посещение таких мест практически безопасно, рассказал РИА Новости заведующий отделением клинического центра Адасса Эйн-Керем профессор Давид Лурье.

Решение об открытии кафе и ресторанов должно опираться на данные статистики, показывающие, что заболеваемость в стране находится под контролем, ситуация вышла на "плато", когда число выздоравливающих больше числа заразившихся.

"Это принципиальная информация, необходимая для принятия правильных решений. Я не знаю, насколько в России эта статистика существует, но если есть ощущение - как сейчас в Израиле - плато, когда ситуация контролируется и достаточно стабильная, можно рассматривать какое-то облегчение карантина", - сказал Лурье РИА Новости.

В соответствии с планом Роспотребнадзора открытие кафе и ресторанов будет проводиться в три этапа. В первую очередь разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. За каждым столиком будут сидеть один - два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.

Затем, когда в стране наметится тенденция к снижению числа заболевших, вернутся к работе кафе, которые могут принять до 20 посетителей. На втором этапе гражданам даже разрешат провести банкет, однако по-прежнему за одним столиком смогут расположиться максимум два человека. Третий этап предполагает отмену всех ограничений.

Соблюдение социальной дистанции в ресторанах и кафе значительно уменьшает риск заражения коронавирусом, в плане Роспотребнадзора, по мнению израильского специалиста, этот фактор учтён.

"Есть в этом разумное начало. Понятно, что мы знаем сегодня основной путь вируса. Нет еще сегодня 100% информации, но 80% передачи вируса - при прямом контакте, на расстоянии меньше двух метров, на протяжении 5-10 минут. Разговор, кашель и так далее. Это наиболее частый и наиболее опасный путь передачи. Поэтому если отдалиться друг от друга на какое-то расстояние, плюс свежий воздух, плюс немного людей вместе - все это уменьшает риск заражения. Это разумно, но это не гарантирует эффекта, если есть большая масса больных", - считает профессор.

Существует категория людей, для которых посещение подобных мест, по мнению израильского эксперта, не содержит риска. "С точки зрения медицинской мы понимаем сегодня, что для молодых людей, которые здоровы, которые соблюдают разумные правила - не очень большие скопления, на расстоянии, на свежем воздухе, - эта ситуация практически для них безопасна", - сказал Лурье.

Открытие кафе и ресторанов должно стать этапом выхода из карантина, но ему, по мнению врача, должно предшествовать возвращение людей на рабочие места и открытие учебных заведений.

"Теперь в отношении общепита. Я думаю, у нас (в Израиле – ред.) это будет не в первую очередь. Самое главное, что облегчает выход на работу людей - расширение списка работающих предприятий, детские сады и школы, чтоб люди могли работать. Рестораны - это следующий этап, наверное, как и все развлечения и культурные мероприятия. Но да, конечно, это необходимо людям", - считает Давид Лурье.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, показателей заразившихся и тяжелобольных карантинные меры могут как отменяться, так и вводиться вновь. При этом надо учитывать, что статистика на 10 дней отстаёт от реальной картины заболеваемости.

"Очень важен контроль. Ведь можно принять, расширить (послабления), а потом вернуть ограничения, если это приводит к ухудшению. Тоже очень важны точные данные. Не знаю, каковы эти данные по России. Но для Израиля - это то, что мы собираемся сделать. Расширять потихонечку и контролировать все время результат. При этом результат того, что происходит сегодня, мы увидим через 10 дней. Это тот период инкубации, когда вновь заболевшие становятся диагностированными", - рассказал Лурье.

В Израиле в ночь на воскресенье введены послабления в карантинных мерах, в стране разрешено открыть салоны красоты, парикмахерские и некоторые магазины, а также рестораны для обслуживания на вынос. Число тяжелобольных с диагнозом "коронавирус" остаётся стабильным уже несколько недель, число заразившихся заметно сократилось.