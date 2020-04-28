На Чукотке пока не будут вводить систему пропусков

"Пока мы не видим такой необходимости (в пропусках – ред.), на Чукотке все-таки есть сложности с реализацией. Думаю, что если мы будем добросовестно выполнять процедуры, которые предписаны, которые разработаны специалистами силового блока, медиками, Роспотребнадзором, административными регламентами, то это позволит пройти более спокойно, без резких решений", - сказал Копин в видео в своем аккаунте в Instagram.