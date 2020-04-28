На Чукотке пока не будут вводить систему пропусков

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин заявил, что пока не видит необходимости вводить систему пропусков в регионе на фоне коронавируса.
Ранее Минкомсвязь России информировала, что федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в условиях пандемии коронавируса будет внедрена в 21 регионе РФ.
"Пока мы не видим такой необходимости (в пропусках – ред.), на Чукотке все-таки есть сложности с реализацией. Думаю, что если мы будем добросовестно выполнять процедуры, которые предписаны, которые разработаны специалистами силового блока, медиками, Роспотребнадзором, административными регламентами, то это позволит пройти более спокойно, без резких решений", - сказал Копин в видео в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что региону помогают недропользователи. "Все крупные и средние недропользователи практически в инициативном порядке обращаются и спрашивают регион, чем помочь на тему здравоохранения… Система здравоохранения показывает потребность… в оборудовании, расходных материалах, средствах защиты… Компании помогают финансово, кто-то покупает оборудование и передает", - заявил глава Чукотки.
По его словам, есть сложность в транспортировке, в функционировании рынка, но работа идет, закупки проводятся. Власти региона ждут поставку ИВЛ, ПЦР-лаборатории и чуть позже - поставку экспресс-тестов.
По последним данным, на Чукотке зарегистрировано 17 случаев коронавируса, один человек вылечился.
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