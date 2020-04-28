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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T10:31
https://ria.ru/20200428/1570656332.html
Билл Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/102604/74/1026047491_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_44798ca75708440443f6ce9bb7f45acf.jpg
РИА Новости

Билл Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

03:45 28.04.2020 (обновлено: 10:31 28.04.2020)
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© AP Photo / Nati HarnikОснователь компании Microsoft Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс
© AP Photo / Nati Harnik
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше, чем через один-два года, даже если эпидемию удастся взять под контроль, заявил американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

"Мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии", — заявил Гейтс в интервью французскому изданию Le Figaro.

Предприниматель добавил, что благодаря "системам тестирования и отслеживания страны смогут быстро определять области заражения и контролировать их", однако люди не смогут вернуться к совершенно нормальной жизни, потому что они "будут очень обеспокоены возможностью заразиться и резко изменят свой образ жизни".
"Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском", — отметил Гейтс.
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Он подчеркнул, что, несмотря на важность развития методов лечения, только вакцина сможет обеспечить возвращение к обычной жизни.

"Абсолютно необходимо работать над методами лечения, которые могут начать использоваться намного проще, чем вакцины, потому что нет необходимости тестировать их в таком большом масштабе. <...> Но чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина. Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно так мы вернемся к нормальной жизни", — добавил Гейтс.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Microsoft CorporationБилл ГейтсВ мире
Популярные комментарии
Бил Гейтс - активный пропагандист и реализатор идеи золотого миллиарда (сокращение населения Земли до 1млрд) Много фактов и высказываний его. Также на орт в программе "Человек и Закон" все разложили по полочкам про его вакцинации, что это химическая стерилизация населения (типа на побочный эффект и съехать можно ), которая прикрыта под вакцинацию.. и это факты на примерах состоявшихся вакцинаций в Африке.
28 апреля, 07:20
Сергей Цибров
7300106
Саму вакцину надо тестировать именно на самом Гейтсе и его родных!
28 апреля, 06:57
Klavdia Kovtun
5410013
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