Билл Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

"Абсолютно необходимо работать над методами лечения, которые могут начать использоваться намного проще, чем вакцины, потому что нет необходимости тестировать их в таком большом масштабе. <...> Но чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина. Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно так мы вернемся к нормальной жизни", — добавил Гейтс.